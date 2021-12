Cuál es el impacto de la reforma en los montos a pagar por Bienes Personales

La suba del mínimo no imponible de Bienes Personales de $2 millones a $6 millones, y el reajuste del valor hasta el cual la vivienda está exenta, para llevarlo de $18 millones a $30 millones, son dos medidas que evitarían que haya personas que deban empezar a tributar aun cuando sus patrimonios no hayan tenido realmente una mejora respecto de otros años (porque pueden haber aumentado, en términos de pesos, solo por la inflación y por la suba del dólar). Por otro lado, esas disposiciones también generan una reducción de los montos a pagar por parte de quienes sí deberán hacerlo, si se comparan las cifras que surgen de calcular el impuesto aplicando los cambios previstos, con las que se deberían ingresar al fisco en caso de no aprobarse finalmente la reforma.

Las actualizaciones mencionadas en el párrafo anterior están incluidas en el proyecto que se votó hoy en la cámara de Diputados, en una sesión especial pedida por la oposición. La iniciativa deberá ser considerada ahora por el Senado, donde se había aprobado unánimemente un proyecto con menos disposiciones.

En rigor, el oficialismo buscó evitar hasta hace unos días que avanzara el trámite legislativo para la modificación del tributo y, por eso, el proyecto votado a fines de octubre, entre las PASO y las elecciones legislativas generales, había quedado cajoneado en Diputados. La semana pasada, en medio del debate por el presupuesto 2022, se votó una moción para que la suba de las bases del impuesto fuera tratada antes de enero. La reforma, de ser aprobada, tendrá efectos ya para este ejercicio anual. Los vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del saldo resultante por el impuesto 2021 ocurrirán durante 2022.

El proyecto aprobado finalmente esta tarde por diferencia de un voto (hubo 127 a favor y 126 en contra) fue el presentado hoy mismo por el Frente de Todos. Y contempla, además de lo ya mencionado, una suba del nivel de imposición para los patrimonios más altos, con nuevas alícuotas si se superan los $100 millones y los $300 millones. En el primer caso, se pagaría un monto fijo, por el impuesto de este año, de $1.181.250, más el 1,5% de lo que exceda en el patrimonio los $100 millones. En el segundo caso, la carga será de $4.181.250 más el 1,75% calculado sobre el excedente de $300 millones.

Además, en el texto se incluyó el cuadro de alícuotas incrementadas por las tenencias en el exterior. Es la tabla que rigió por los ejercicios fiscales 2019 y 2020, en virtud de una disposición del Poder Ejecutivo, al que una ley de 2019 le había delegado la facultad de elevar esa imposición. Por 2021 es hasta ahora un tema controversial si siguen vigentes esas sobrealícuotas, en tanto que la iniciativa votada hoy prevé disponer que rijan no solo por este año, sino sin límite de tiempo; son tasas que van de 0,7% a 2,25% sobre el valor total de los activos fuera del país, dependiendo de cuánto sea el patrimonio total del contribuyente.

¿Cuál será el efecto concreto en los montos a pagar, en caso de aprobarse finalmente la ley? A continuación, algunos ejemplos.

Caso 1. Conjunto de bienes integrado por un inmueble que se utiliza como vivienda y que está valuado (según las reglas que rigen para la declaración impositiva) en $25 millones, un ahorro de US$30.000 (no depositados en un plazo fijo o en una caja de ahorro, lo cual los dejaría exentos), un automóvil valuado en $1,5 millones y bienes del hogar declarados por $576.500 (según la normativa vigente, que establece que por este último ítem se debe consignar una suma no inferior al 5% del valor total de los bienes gravados en el país y de los inmuebles en el exterior).

En caso de mantenerse sin cambios la base imponible de $2 millones, que ya rigió por el impuesto en los períodos fiscales 2019 y 2020, correspondería ingresar al fisco un monto de $77.315.

Si, por el contrario, se aprueban las modificaciones, la persona quedaría al margen del tributo.

Caso 2. Grupo de activos integrado por una casa (vivienda) valuada en $40 millones, un ahorro en efectivo de US$50.000, un auto de $2 millones e inversiones financieras gravadas por $500.000, a los que se incorporan los bienes del hogar.

En las condiciones actuales, sin actualización alguna, se pagarían $294.093.

Con la reforma aprobada, el tributo sería de $100.525.

Caso 3. Bienes que consisten en la vivienda valuada en $15 millones; un ahorro de US$100.000 y un auto de $2 millones, a los que se suma un valor por bienes del hogar.

Si no se aprueba el reajuste, el impuesto a pagar sería de $83.300.

Con el mínimo no imponible de $6 millones, el monto a ingresar al fisco daría $42.787.

Caso 4. Patrimonio total gravado de $120 millones, con lo cual alguien se verá afectado por la nueva alícuota de la tabla que previó el texto aprobado en Diputados.

En las condiciones actuales, por el impuesto de este año se pagaría un total de $1.406.250, mientras que si termina siendo aprobada la propuesta esa cifra se elevaría a $1.391.250.

En el caso de los inmuebles, la valuación que se toma es el costo de adquisición menos una amortización anual, o bien el valor fiscal de diciembre de 2017 actualizado por el Índice de Precios al Consumidor del Indec; de los dos, el monto mayor. Para convertir a pesos las tenencias en dólares, en tanto, se considera el valor al 31 de diciembre, de la divisa tipo comprador del Banco Nación. Hoy eso equivale a $101. Para los vehículos, en tanto, la AFIP publica una tabla de precios, con información que proviene de los registros de la propiedad automotor. Esto último también ocurre con varias inversiones financieras que están alcanzadas por el tributo.

Otro punto contemplado en el proyecto de ley que en unos días debería considerar el Senado es una cláusula de actualización automática. Según ese mecanismo, los valores del mínimo no imponible y de los montos que están en la tabla que define con qué alícuota se tributa, se ajustarán según el IPC nivel general, publicado por el Indec.