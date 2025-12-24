Jornada atípica en la City: la Bolsa opera en la previa a Navidad y muestra números en rojo

Por segundo año consecutivo, el mercado argentino abre un 24 de diciembre y operará este miércoles durante media rueda. En una jornada con pocas operaciones y con actividad acortada por el feriado bancario, los dólares financieros atraviesan la rueda sin cambios y las acciones vuelven a teñirse de rojo, a pesar del buen clima que hay a nivel internacional.

En la tercera rueda de la semana corta, el dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1481,25, un avance de $4,81 con respecto al cierre anterior (+0,1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cede apenas $0,44 y cotiza en $1531,36.

Con foco en el mercado de acciones, la Bolsa porteña retrocede 0,1% y cotiza en 3.111.941 unidades, que son equivalentes a unos US$2032 al ajustar por el dólar contado con liqui. En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones, las bajas más notorias del día se observan en los papeles de Central Puerto (-2,3%), Transportadora de Gas del Sur (-1,1%) y Aluar (-1%).

Este miércoles también abre la Bolsa de Nueva York, con operaciones hasta las 13 horas (las 15 en la Argentina). Aunque el S&P 500 está cerca de tocar máximos históricos, la tendencia no llega hasta los papeles locales: Central Puerto muestra una baja del 1,8%, seguida por Transportadora de Gas del Sur (-1,1%) y Edenor (-0,9%).

“El mercado transita el cierre del año con la mirada puesta en el calendario y la calculadora en la mano, contabilizando los dólares necesarios para afrontar el pago de intereses y capital de bonos Globales y Bonares por US$4225 millones del próximo 9 de enero. Con apenas unos pocos días hábiles por delante, restan aún cerca de US$2400 millones por conseguir”, señalaron desde Criteria.

Con foco en los bonos soberanos en dólares, este miércoles operan en terreno negativo, luego de que la semana pasada tuvieran un pequeño rally alcista por los cambios monetarios y cambiarios que anunció el Banco Central para el 1° de enero. Los Bonares caen 0,30% (AL30D) y los Globales hasta 0,75% (GD38D). El riesgo país permanece sin cambios en 575 puntos básicos, según Rava.

“El Gobierno ya cuenta con cerca de la mitad de los dólares necesarios para afrontar el vencimiento del 9 de enero, por lo que estos días son efectivamente de definiciones. Existen distintas alternativas sobre la mesa, como el uso del swap con Estados Unidos o algún tipo de acuerdo financiero con bancos, incluso un repo, aunque todavía no está claro cuál será el mecanismo elegido. El riesgo país refleja bien la situación: el mercado descuenta que el pago se va a realizar, pero lo que aún no está claro es el cómo, y eso explica que el indicador se mantenga estancado en torno a los 600 puntos", explicó Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.

Wall Street también opera a media rueda este 24 de diciembre TIMOTHY A. CLARY - AFP

Es atípico que la Bolsa argentina abra un 24 de diciembre. El año pasado, BYMA anunció que por primera vez en la historia habría operaciones bursátiles hasta las 3 de la tarde, una decisión que vuelve a repetirse en este 2025.

Sin embargo, no se realizarán durante esta jornada suscripciones, rescates, ni habrá valuaciones de cuotapartes de fondos de inversión. El jueves 25, el miércoles 31 de diciembre y el 1° de enero no habrá operatoria alguna.