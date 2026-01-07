Cuáles fueron las tendencias de las grandes empresas en Argentina en 2024

De acuerdo con el informe del Indec sobre la Encuesta Nacional de Grandes Empresas de 2024, se observan varias tendencias en cuanto al funcionamiento de las compañías con mejor rendimiento del país. Cabe destacar que, a pesar de que el informe analiza las tendencias de 500 empresas, la verdadera fuerza económica del conjunto recae en un grupo mucho más reducido.

Es decir, solo 50 empresas, o el 10% superior del panel, generaron más de la mayor parte del valor agregado total de todo el grupo, el 51,2%, lo que subraya la naturaleza concentrada de la salud corporativa de Argentina.

Además, una tendencia clara que se puede observar en este sentido es la profundidad del éxito financiero de las empresas con inversión extranjera, en comparación con las firmas puramente nacionales.

En otras palabras, las compañías con participación de capital extranjero, 304 de las 500, generaron el 87,7% de los beneficios de todo el grupo. En cuanto al liderazgo en materia de inversión, en la misma línea, estas empresas fueron responsables del 87,6% de las inversiones físicas del grupo.

Sin embargo, en lo que respecta a las empresas puramente nacionales, las 196 del grupo representaron el 12,3% de los beneficios.

Entre sectores, 2024 se caracterizó por su volatilidad en cuanto a las tasas de crecimiento. Las empresas mineras y de extracción lideraron el grupo con la mayor utilidad por empresa. Archivo

En términos de peso macroeconómico, estas empresas representaron el 23,9% del valor bruto de la producción nacional y el 17,4% del valor agregado bruto total. Esto se traduce en un notable aumento nominal del valor de la producción, que pasó de $80,6 billones en 2023 a $241,4 billones en 2024. Sin embargo, a pesar de ello, el número total de empleados en estas empresas disminuyó ligeramente en el mismo periodo, representando el 7,3% del total de la fuerza laboral argentina.

Entre sectores, 2024 se caracterizó por su volatilidad en cuanto a las tasas de crecimiento. Las empresas mineras y de extracción lideraron el grupo con la mayor utilidad por empresa, además de representar el 41,6% de la formación bruta de capital fijo total. Cabe destacar que los productos químicos y plásticos derivados del petróleo, así como los alimentos, bebidas y tabaco, también dominaron la rentabilidad y la inversión.

En la misma línea, los servicios de información y comunicación registraron fuertes pérdidas, con una utilidad negativa de $314,1 mil millones. Además, la electricidad y el gas también obtuvieron malos resultados, y aunque representaban 44 empresas de las 500, solo generaron $12,1 mil millones en utilidad total.

En lo que respecta al comercio y la liquidez, el panel total exportó $60,3 billones e importó $30,7 billones, generando así un superávit comercial de $29,6 billones. Además, en cuanto a la rentabilidad, de las 500 empresas, 331 cerraron el año con beneficios positivos, es decir, el 66%.