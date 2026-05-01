Cosecha récord y Día del Trabajador: los puertos del Gran Rosario recibieron 5310 camiones, un 31% más que hace un año

En medio del momento más intenso de la campaña, con la cosecha de soja retomando ritmo tras varias semanas afectadas por lluvias y con un fuerte volumen de granos acumulado de meses anteriores, la actividad en los puertos no se detuvo el 1° de mayo, Día del Trabajador. Por el contrario, el movimiento se sostuvo elevado incluso en el feriado: ingresaron 5310 camiones —en su mayoría con soja—, equivalentes a unas 169.920 toneladas. El dato contrasta con el mismo día del año pasado, cuando habían llegado 4039 camiones con unas 129.248 toneladas. Es decir, el ingreso de unidades fue un 31% mayor que hace un año. En diversas regiones del país hoy se cosechaba soja.

Ese nivel de actividad se da tras un abril que cerró con 130.941 camiones ingresados, por debajo de los 158.682 del mismo mes del año pasado, en gran medida por el retraso en la cosecha de soja, aunque con un repunte marcado hacia los últimos días del mes.

Por cultivos, según los datos de AgroEntregas, la soja concentró hoy la mayor parte de los ingresos, con 3972 camiones, frente a 3325 del 1° de mayo de 2025. El maíz sumó 1063 unidades, muy por encima de las 661 del año pasado, mientras que el trigo alcanzó 158 camiones, contra 50 en la misma fecha del ciclo anterior. El girasol, por su parte, aportó 86 camiones frente a apenas 3 del año pasado.

Si bien la soja concentró la mayor parte de los ingresos —en un momento en que la campaña empieza a entrar en su etapa más intensa—, en el sector destacaron que el maíz sigue teniendo un peso importante en los envíos. En buena medida, eso responde al volumen de la campaña: impulsada por el cereal, que alcanzaría un nivel récord de 67 millones de toneladas. La producción total se encamina a rondar los 160 millones de toneladas.

El ingreso de granos a las terminales portuarias se intensificó hacia el cierre del mes Marcelo Manera

En ese contexto, Fernando Turín, presidente de AgroEntregas, explicó que el mayor movimiento se da por la reactivación de la cosecha tras las demoras que había generado el clima en las últimas semanas. “El flujo de hoy viene con el empuje de estos días, con la cosecha de soja a full en toda la zona núcleo, principalmente, donde por problemas climáticos se fue atrasando unos 20 o 30 días”, señaló.

Según indicó, esa demora generó una concentración en los envíos. “Ante la posibilidad de alguna nueva situación climática que pueda frenar la cosecha, se están mandando los camiones con los excedentes que se pueden acopiar y embolsar”, explicó. Además, remarcó que el escenario actual no se explica solo por la soja. “Esto viene de arrastre desde el trigo y se juntó con el maíz en supercosecha de ambos”, afirmó, y detalló que esa combinación terminó saturando la capacidad de almacenamiento. “Fue una abundancia tal de trigo y de maíz que colapsó la posibilidad de almacenaje y se juntó con la soja”, sostuvo.

En esa línea, explicó por qué el maíz sigue presente en los envíos: “Si se miran los comparativos con años anteriores, el maíz prácticamente ya había desaparecido y era netamente soja. Y hoy, sin embargo, empuja y bastante la cantidad de maíz que se está entregando”.

Todos los puertos

El movimiento de abril en los puertos, como se mencionó, según los datos publicados por el Gobierno, quedó un 17% por debajo del año anterior. La explicación principal está en la soja: con la cosecha retrasada por las lluvias, los ingresos de la oleaginosa cayeron un 33% interanual, de 70.932 camiones a 47.651. Ese número solo no alcanza para entender el mes, porque en paralelo el maíz y el trigo compensaron parte de esa baja con subas del 7% y 11% respectivamente, en línea con las cosechas récord de ambos cultivos.

La zona de Rosario y aledaños, que concentra el grueso del movimiento, cerró abril prácticamente igual que el año pasado: 103.601 camiones contra 103.591 en 2025. La diferencia se explica por las otras zonas portuarias, donde la actividad fue menor.

El maíz ganó protagonismo en los envíos, algo poco habitual para esta altura del año, en un contexto de cosecha récord Marcelo Manera

Lo que sí se vio claramente fue una intensificación hacia el final del mes. Los cuatro días de mayor movimiento de todo abril fueron los últimos: el 30 fue el pico con 9115 camiones entre todos los puertos cerealeros del país, seguido del 29 con 9056, el 28 con 8272 y el 27 con 6595. Algo que refleja lo ya mencionado de que la cosecha de soja tomó mucho más ritmo recién hacia el cierre del mes, tras las semanas de lluvias que la habían frenado.

Por cultivo, el maíz fue el que más camiones aportó en abril con 54.730 unidades —el 42% del total—, superando a la soja, que quedó en 47.651. Frente al año anterior, el maíz subió un 7% y la soja cayó un 33%. El trigo sumó 16.312 camiones, un 11% más que en 2025. El girasol, en tanto, registró 6958 unidades —un 37% menos que el año pasado—, la cebada 3929 —un 59% menos— y el sorgo 1361, prácticamente igual al ciclo anterior.