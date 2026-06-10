Cuándo cobro la AUH en junio 2026 si mi DNI termina en 2

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 2 perciben sus haberes el miércoles 10 de junio. Así lo indica el calendario de pagos para el sexto mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

La AUH de la Anses aumenta un 2,58% Pixabay

En junio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que, para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo cobro la AUH en junio 2026

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en junio es el siguiente, según la terminación del DNI:

Terminación de DNI Fecha de pago 0 8 de junio 1 9 de junio 2 10 de junio 3 11 de junio 4 12 de junio 5 16 de junio 6 17 de junio 7 18 de junio 8 19 de junio 9 22 de junio

De cuánto es la AUH en junio 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en junio, con la actualización del 2,58%:

Tipo de Asignación Monto Asignación Universal por Hijo $115.944,04 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $377.530,06 Asignación por Embarazo $115.944,04

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

A quiénes les corresponde el cobro de la AUH de junio

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Las fechas de pago de junio para la AUH Andrzej Rostek - Shutterstock

Pasos para presentar la Libreta AUH