Ya inició la distribución del programa Becas Progresar que corresponde al mes de agosto. Los estudiantes que reciben esta ayuda estatal ya pueden consultar la fecha exacta de cobro en el calendario de pagos del octavo mes de 2025, que se distribuye según el DNI de los beneficiarios.

De acuerdo al cronograma que publicó la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en su sitio oficial, los beneficiarios empezaron a cobrar esta prestación a partir del lunes 11 de agosto.

Calendario de pagos de Becas Progresar para agosto 2025 Anses

Cuándo cobro la Beca Progresar de agosto 2025

Como sucede con todas las prestaciones del organismo previsional, las Becas Progresar se agrupan según el DNI de los titulares, de acuerdo al siguiente esquema:

Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1

Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9

El total de la Beca Progresar en agosto 2025 equivale a $35.000 en la cuenta, y lo perciben los alumnos de la línea Progresar Enfermería. En las demás líneas se deposita solo el 80% del monto, es decir, $28.000, hasta que a final de año se presenta la documentación que certifica la cursada y se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.

A cuánto llegan las Becas Progresar en agosto de 2025

¿Cuánto cobran los beneficiarios de las Becas Progresar en agosto 2025?

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinado a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

En agosto, las Becas Progresar se ubican en $35.000 y se abonan, una vez que Anses difunde el calendario de pagos, según la terminación del DNI de sus beneficiarios.

De acuerdo al cronograma de inscripción publicado en el sitio oficial de Anses, se encuentra abierta la inscripción que corresponde a la línea Progresar Trabajo. En este caso, está vigente hasta el 30 de noviembre. En tanto, la segunda convocatoria 2025 de la línea Progresar Obligatorio ―orientada a la finalización de los estudios secundarios― está abierta hasta el 1° de septiembre.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar en agosto 2025

Cómo cambiar la contraseña para ingresar en Becas Progresar

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Progresar. Quienes ingresan por primera vez, deberán crear un usuario nuevo.

Una vez allí, se debe seleccionar la línea de beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña.

Finalmente, es necesario completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos.

Después de completar la inscripción, el solicitante deberá esperar a que se publiquen los resultados de la postulación.

Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.