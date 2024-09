Cuándo podría levantarse el cepo y los pronósticos para la inflación y el dólar, según uno de los autores del Presupuesto 2025

Escuchar

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ofreció precisiones respecto del Presupuesto 2025, que detalla los gastos e ingresos estipulados para el año próximo y fue presentado el domingo por el presidente Javier Milei desde el Congreso. Durante su paso por LN+, el funcionario y uno de los autores del proyecto dio un anticipo vinculado al levantamiento del cepo cambiario. “La expectativa presupuestaria es que no se mantenga durante todo el año 2025″ , reveló Guberman. Dio también un adelanto de los vaticinios que hacen desde el Palacio de Hacienda en materia inflacionaria y sobre el valor del dólar: se espera una inflación del orden del 18,3% anual y un valor para la divisa norteamericana oficial de $1207. “Queremos que la economía empiece a funcionar lo más rápido posible”, destacó.

Consultado en primera instancia sobre la quita de trabas para acceder al mercado cambiario, el secretario de Hacienda dijo a priori: “Del cepo se saldrá cuando estén dadas las condiciones para hacerlo”. “¿Es un disparate pensar que el cepo no esté durante todo el 2025?”, consultó Luis Novaresio tras la respuesta del secretario de Hacienda. “Esperemos que no”, sostuvo Guberman con cierta esperanza. Luego reafirmó: “La expectativa presupuestaria es que no todo el año 2025 sea con cepo”. Más allá de la definición, aclaró que no hay “fecha puntual” para la salida y que dependerá “de que se vayan dando ciertas condiciones”.

Más adelante, hizo énfasis en uno de los puntos centrales del discurso del jefe de Estado en el Palacio Legislativo: el pedido de ajuste adicional a las provincias de 60 mil millones de dólares. “Cuando los 17 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad [Jorge Macri] firmaron el Pacto de Mayo, en el segundo punto del escrito hablaba de equilibrio fiscal para todos. Y el quinto o el sexto punto mencionaba también un gasto consolidado de 25 puntos del PBI”, dijo en defensa de lo planteado por el líder de La Libertad Avanza en presencia de legisladores y funcionarios. E insistió: “El Gobierno se va a encargar de la asistencia social, pagar las jubilaciones, la seguridad y defensa nacional, mantener el poder judicial de la mejor manera posible. Del resto de las funciones se tienen que encargar las provincias”.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la llegada de inversiones al país y precisó que esperan un aumento del 10%. “Creemos que el efecto del RIGI [Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones] va a empezar a funcionar y las inversiones se van a movilizar. Esa era una de nuestras ideas también con el blanqueo de capitales, que significaba el ingreso de dólares al sistema formal y puedan ser destinados a rubros del sector financiero como lo es la construcción”, explicó Guberman. A nivel de recuperación de reservas del BCRA, resaltó también que el Presupuesto busca otorgar “certidumbre” para que se mantengan en un alto nivel.

Respecto del aumento de derechos de exportación -el proyecto augura un crecimiento del 100,4%-, el secretario de Hacienda ahondó: “Hay una expectativa de precios de commodities mejores a los de este año. Esperamos una mejora en la soja. Ahora estamos pasando una etapa de precios de commodities muy malos. La expectativa es que mejore mucho. Va a empezar a moverse la exportación de otros sectores que van más allá de lo agrícola. Eso nos va a dar mejores resultados”.

Guberman hizo especial énfasis también en el valor del dólar oficial que esperan para 2025. Afirmó que intentarán mantenerlo en $1207 y acotó: “Para nosotros, el tipo de cambio real con el que se arrancó la gestión era muy alto. Lo que estamos planteando para el año próximo es que el tipo de cambio real se mantenga. No hay un crawling peg ni nada explícitamente pensado para mantenerlo. La idea es que el mercado lleve el tipo de cambio nominal atado a la inflación”.

Por último, ante un posible rechazo del proyecto en el Congreso, sentenció: “Si el Presupuesto 2025 no es aprobado, seguiremos para adelante”.

LA NACION