Las 10 claves del presupuesto 2025 de Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó esta noche su proyecto de presupuesto 2025 en el Congreso Nacional. No sólo ratificó que sostendrá el equilibrio fiscal para el año próximo, sino que envió a ese poder las principales proyecciones que tiene el Gobierno para las variables económicas que el mercado mira de cerca.

Estas son algunas de las precisiones que contiene el presupuesto:

Equilibrio fiscal. El presupuesto del sector público nacional se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI. El resultado primario alcanzaría 1,3%. En 2024, sería positivo en 1,5% del PBI, según el proyecto. Milei rescató que desde 2014 no se presenta al Congreso un presupuesto “equilibrado”, desde 2010 no se alcanza un resultado anual superavitario y desde 2008 no se logran dos años consecutivos de superávit financiero.

Sector público. El presupuesto del Sector Público Nacional para 2025 se proyecta con un resultado financiero superavitario de $190.655 millones. El resultado primario alcanzaría los $1.473.426 millones. Los recursos totales ascienden a $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024). Los gastos totales consolidados alcanzan a $125.744.647 millones (16,5% del PBI), mientras que, al descontar el gasto por intereses netos de la deuda pública, el gasto primario representa el 15,2% del PBI. Los gastos totales resultan inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI), mientras que los gastos primarios resultan superiores en 0,1 puntos porcentuales del PBI.

La administración nacional. Los recursos totales de la Administración Nacional alcanzarían los $113.597.387 millones (14,9% del PBI). Se trata de un incremento en 2025 de 34,8% frente a lo que implicaban en 2024. Los recursos de la APN están compuestos por ingresos corrientes (99,8% del total) e ingresos de capital (0,2%). Se proyecta que en 2025 los recursos corrientes crezcan 34,5% respecto del año 2024, mientras que los ingresos de capital aumentarían 189,5%. Los gastos totales contemplados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional, ascienden a $115.924.195 millones, previéndose un incremento del 32,9% respecto del presente ejercicio.

Economía. El PIB se proyecta con una suba del 5% para 2025. Asimismo, se prevé que continúe un crecimiento sostenido del PBI en los años siguientes (5% en 2026 y 5,5% en 2027). En 2025, el crecimiento proyectado del PBI está motorizado principalmente por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente. Por su parte, el sector agropecuario avanza 3,5%, luego de la recuperación de la cosecha del corriente. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%. Por el lado de la demanda, se prevé una recuperación de todos los componentes; en particular, el consumo privado crece 4,5% y la inversión, 9,9%.

Dólar. Se proyecta que el dólar oficial llegue a $1207 en diciembre de 2025 (+18,3%). En 2024 cerraría $1019,9. En 2026, llegaría a $1347 y en 2027 a $1446.

Deuda. Durante 2025, se plantea garantizar nuevamente el equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad. Esto implicará que por segundo año consecutivo el Sector Público Nacional no necesitará financiamiento por la vía de endeudamiento o emisión monetaria, ya que no habrá desbalances de las cuentas públicas.

Inflación. El índice de precios al consumidor (la inflación) desaceleraría a un 18,3% interanual en 2025. Este año, según el proyecto de presupuesto, sería de 104,4%, unos 20 puntos por debajo de lo que espera el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central. Recién en 2027, la suba de los precios llegaría a un dígito (7,4%).

Privatizaciones. El Gobierno prometió seguir con la reducción de fondos fiduciarios, “con el fin de terminar con discrecionalidades y aumentar la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos”, y avanzar “en el saneamiento, concesión y/o privatización de empresas públicas”. No dio detalles sobre con qué empresas comenzará.

Comercio exterior. El valor exportado de bienes y servicios se proyecta con un aumento de 9% y el valor importado con una suba de 13,4% en 2025, resultando en un superávit comercial de US$20.748 millones en 2025.

Tres ejes. El Gobierno, además, se comprometió a mantener tres ejes fundamentales: el acompañamiento social sin intermediarios, la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa, y la modernización y simplificación del Estado.