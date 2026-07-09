La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer las fechas de pago de julio para la ayuda económica destinada a aquellas personas que se quedaron sin empleo formal, como una forma de apuntalar su situación económica, hasta incorporarse nuevamente a la vida laboral.

Las fechas de cobro de la Prestación por Desempleo Andrzej Rostek - Shutterstock

Se trata de la Prestación por Desempleo, que es un beneficio para personas que actualmente no tienen trabajo. Esta ayuda estatal tiene un monto y cantidad de cuotas (entre 2 y 12), que se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos tres años. Es importante resaltar que los trabajadores mayores a 45 años cobran durante seis meses más.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo de Anses en julio 2026

A continuación figura el esquema de pagos diagramado por la Anses para julio 2026, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

De cuánto es la Prestación por Desempleo en julio de 2026

El pago de la prestación se calcula inicialmente tomando el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados. Dicha prestación cuenta con topes de montos mínimo y máximo, no pudiendo ser:

Inferior a $186.200 ni superior a $372.400 a partir del 1º de julio de 2026.

A quiénes les corresponde la Prestación por Desempleo de Anses

Este pago le corresponde a dos grupos de personas:

Trabajadores en relación de dependencia cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley 20.744 (texto ordenado 1976) de Contrato de Trabajo y sus modificatorias.

cuyo contrato de trabajo se rija por la Ley 20.744 (texto ordenado 1976) de Contrato de Trabajo y sus modificatorias. Trabajadores del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares comprendidos y comprendidas en la Ley 26.844.

comprendidos y comprendidas en la Ley 26.844. Trabajadores de la construcción comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley 25.371.

Los destinatarios de la Prestación por Desempleo de la Anses

Cómo anotarse para la Prestación de Desempleo de la Anses

Se trata de una gestión gratuita que se puede hacer desde Internet o de forma presencial. Pueden solicitar esta prestación quienes fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas, siempre y cuando se haya estado trabajando en relación de dependencia como lo comprende Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013.

Para tramitar la prestación de desempleo, primero hay que reunir distintos documentos. Además del DNI (original y una copia), es necesario presentar documentación que acredite el desempleo (original y una copia), que puede ser:

Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa : telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo : copia del contrato de trabajo vencido.

: copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta o partida de defunción.

Una vez reunida la documentación necesaria, se debe ingresar a la página de Anses con CUIL y clave de la seguridad social y comenzar el trámite. Esta gestión también se puede hacer en una oficina presencial, pero para eso hay que sacar turno.