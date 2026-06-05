Cuándo se cobra la PUAM de junio de 2026
Ya se conocen las fechas de pago, según el DNI; cuáles son las cifras que se acreditan, con el bono y el aguinaldo
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Los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que entrega mensualmente Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya pueden saber con exactitud la fecha de cobro de la pensión que, en esta ocasión, va a acompañada del bono previsional y el aguinaldo.
El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, para junio, ya se conocen las fechas exactas de cobro, diagramadas según la terminación del DNI de los beneficiarios.
En junio, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobra la PUAM de junio de 2026
A continuación figura el esquema de pagos del sexto mes del año. En la fecha se abona la prestación principal y, este mes, se liquida el aguinaldo.
|Terminación de DNI
|Fecha de cobro
DNI terminados en 0
8 de junio
DNI terminados en 1
9 de junio
DNI terminados en 2
10 de junio
DNI terminados en 3
11 de junio
DNI terminados en 4
12 de junio
DNI terminados en 5
16 de junio
DNI terminados en 6
17 de junio
DNI terminados en 7
18 de junio
DNI terminados en 8
19 de junio
DNI terminados en 9
22 de junio
A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en junio de 2026
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Aguinaldo junio
|Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo
Jubilación mínima
$403.317,99
$70.000
$201.659,00
$ 674.976,99
Jubilación máxima
$2.713.948,18
-
$1.356.974,09
$4.070.922,27
PUAM
$322.654,39
$70.000
$161.327,20
$553.981,59
PNC (Invalidez/Vejez)
$282.322,60
$70.000
$141.161,30
$493.483,90
Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online
Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.
- Ingresar en Anses: verificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.
- Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.
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