A cuánto llega la PUAM en junio de 2026 con el aguinaldo y el aumento confirmado

Los titulares del sistema previsional argentinos , que mensualmente perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en junio un aumento en sus haberes, debido a la actualización automática que se realiza en base al último registro de inflación.

La PUAM se incrementa en un 2,58% Shutterstock - Shutterstock

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

En junio, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en junio de 2026

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo junio Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo Jubilación mínima $403.317,99 $70.000 $201.659,00 $ 674.976,99 Jubilación máxima $2.713.948,18 - $1.356.974,09 $4.070.922,27 PUAM $322.654,39 $70.000 $161.327,20 $553.981,59 PNC (Invalidez/Vejez) $282.322,60 $70.000 $141.161,30 $493.483,90

El calendario de pagos de la PUAM coincide con el de la jubilaciones mínimas y, se puede consultar en el sitio oficial de la Anses, una vez que se publica el cronograma del mes, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

La PUAM de junio se paga con el bono y el aguinaldo Shutterstock - Shutterstock

Cómo hacer el trámite para la PUAM de la Anses de forma online

Para quienes deban realizar el trámite por la PUAM, es importante aclarar que antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en Mi Anses.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Ingresar en Anses: verificar los datos de contacto en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto.

en Mi Anses y el domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal, en el apartado Domicilio y datos de contacto. Ir a solicitudes de prestaciones: dirigirse a la opción Pensión Universal para el Adulto Mayor .

. Seguir los pasos indicados: el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente. Una vez que se completen los datos, es posible consultar su estado en Información Personal, y hacer click en la pestaña Consulta de expediente.