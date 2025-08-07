La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) confirmó el calendario de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a agosto de 2025.

Este mes, los beneficiarios reciben un aumento del 1,62%, en concordancia con el último índice de inflación publicado por el Indec (Instituto Nacional de estadísticas y Censos), además del bono previsional de $70.000.

Anses difundió el calendario completo de agosto para las PNC Shutterstock - Shutterstock

Cuándo se cobran las PNC de agosto 2025

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Cabe destacar que el ajuste mensual, basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), impacta directamente en el haber mínimo previsional, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas por Vejez, Invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables.

En cuánto queda la PNC de agosto

En agosto de 2025, los montos actualizados para las PNC, incluyendo el bono de $70.000, son los siguientes:

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000= $290.013,76

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37

El bono de $70.000 se acredita directamente junto con los haberes previsionales. Este bono se mantiene invariable desde hace meses y se otorga a quienes cobran el haber mínimo o son titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM.

Cuando los haberes superan el mínimo, el bono se ajusta proporcionalmente hasta alcanzar un tope de $384.305,37 en agosto.

Cómo tramitar la jubilación de Anses

Para aquellos que necesiten iniciar el trámite jubilatorio en Anses, es necesario seguir una serie de pasos.

Primero, es preciso ingresar al sitio oficial de Anses y acceder a “Mi ANSES” con el CUIL y la clave de la seguridad social.

Luego, verificar que todos los aportes estén registrados en la opción “Trabajo > Consultar Historia Laboral”.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

En caso de faltantes, se debe presentar la documentación correspondiente, como comprobantes de certificación de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de afiliación a obra social, junto con el formulario 6.18.

Finalmente, se debe solicitar un turno en una oficina de ANSES, llevando el DNI el día del turno.