La menor variación en alimentos hizo que las canastas básicas subieran menos que el IPC

La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) aumentaron por debajo de la inflación en abril. Influenciadas por la menor variación que tuvo el rubro Alimentos y bebidas en el IPC del mismo mes (1,5%), la primera de ellas subió 1,1%, mientras que la segunda (que incluye, además, servicios) se incrementó 2,5%.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que también informó que la evolución de ambas canastas en el primer cuatrimestre del año fue casi similar a la inflación: mientras que los precios tuvieron un alza de 12,3% en ese período, la CBA y la CBT registraron subas de 12,8% y 12,3%, respectivamente.

En tanto, al tomar la variación interanual, se observa que las canastas tuvieron el mismo incremento que la inflación; es decir, 32,4%.

El resultado de las canastas fue enfatizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. “La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la línea de indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”, escribió.

A la hora de explicar por qué la CBA subió mucho menos que la CBT en abril, el economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó: “Esto es así porque, cuando se va consolidando la estabilidad, los productos (alimentos) pasan a ajustarse bastante menos que los servicios (la parte de la total que no es alimentos)”.

Además, Colina remarcó que la CBT sigue creciendo a un ritmo de 2,5% mensual. Y, en ese contexto, señaló: “Si el salario informal se mantiene por encima del 4% mensual, como viene haciéndolo, la pobreza en el primer semestre de este año seguirá disminuyendo, aunque no mucho. Se mantendría algo por encima del 25% de la población”.

Respecto de las cifras puntuales de abril, el economista Bautista Santamarina, de la consultora Empiria, opinó que “se trata de datos positivos, ya que son los más bajos desde septiembre pasado”. Y añadió que esto se junta con el hecho de que es probable que los ingresos familiares hayan dejado de caer en ese mes o incluso pueden haber crecido.

Si bien las canastas crecieron esta vez por debajo de la inflación, aún sigue siendo difícil para los hogares argentinos evitar caer bajo la línea de la pobreza o la indigencia. Según el Indec, una familia tipo (cuatro integrantes) necesitó en abril $1.469.768 para no ser pobre, y $665.053 para no ser indigente.

En tanto, un adulto necesitó en el cuarto mes del año $475.653 para no ser considerado pobre, y $215.228 para no caer en la indigencia.

Para determinar la CBA, el Indec toma en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). “A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (Engho)”, explicó el organismo.

Para determinar la CBT, el Indec amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. “La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”, se indicó.