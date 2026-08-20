En agosto, los caseros, que pertenecen a la tercera categoría de trabajadores de casas particulares, reciben un salario similar al mes previo, dado que se espera la concreción de un nuevo acuerdo paritario que actualice los haberes del sector.

Los caseros esperan una actualización salarial Shutterstock

El mes anterior, las empleadas domésticas tuvieron el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.

De esta manera, en agosto, se repiten los valores para todas las categorías del sector, con y sin retiro.

Cuánto cobran los caseros en agosto de 2026

Categoría Salarios básicos por hora CASEROS $3996,45

Cuánto cobran los caseros por mes en agosto de 2026

Categoría Salario mensual CASEROS $505.302,76

El salario por mes y por hora de los caseros Freepik

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?