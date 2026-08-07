Cuánto cobran los cocineros en agosto de 2026

Los cocineros y el resto del personal del servicio doméstico reciben en su sueldo de agosto un importe similar al del mes previo, ya que no se realizaron actualizaciones salariales para este sector.

Los cocineros y personal de tareas específicas espera una nuevo acuerdo paritario

El mes anterior el personal doméstico tuvo el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente y se espera que una nueva negociación próxima establezca las cifras para los meses siguientes.

De esta manera, en agosto se repiten los valores para todas las categorías del sector, con y sin retiro.

Cuánto cobran los cocineros en agosto 2026

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $4223,25 sin retiro $4597,18

Cuánto cobran los cocineros y el personal de tareas específicas por mes en agosto de 2026

Categoría Salario mensual TAREAS ESPECÍFICAS con retiro $517.006,43 sin retiro $571.426,17

Los valores de agosto para los cocineros EY!ColectivoGrafico-Tute Delacroix

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: