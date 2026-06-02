Cuánto cuesta ir al Mundial: qué compran hoy los argentinos y cuándo podría acelerarse la venta de paquetes

A 10 días del inicio del Mundial de Fútbol, los argentinos continúan buscando —y en algunos casos comprando— paquetes para asistir a los primeros partidos de la selección nacional. Sin embargo, en el sector turístico creen que la demanda podría acelerarse más una vez comenzado el torneo, especialmente si el equipo dirigido por Lionel Scaloni avanza a las instancias decisivas.

Almundo, empresa que forma parte de CVC Corp, comercializó cerca de 600 paquetes para viajar a Estados Unidos y aseguró que ya agotó el 95% de los cupos disponibles para la fase de grupos.

Según la compañía, la mayoría de los viajeros no elige asistir a un único encuentro, sino que opta por experiencias más completas. Los paquetes más demandados combinan dos partidos consecutivos de la selección durante la fase de grupos y tienen un costo promedio desde US$9500. Ese valor contempla los vuelos internacionales hacia las ciudades sede, aunque no incluye los traslados aéreos internos dentro de los Estados Unidos.

En cuanto a las modalidades de pago, informaron una marcada preferencia por el dólar: cerca del 70% de las operaciones se abonó en moneda estadounidense mediante transferencia bancaria. El resto se realizó principalmente en pesos y con tarjeta de crédito en un pago.

“Seguir a la selección argentina genera un tipo de viaje muy aspiracional y planificado. Muchos pasajeros eligen contratar el paquete completo porque buscan una solución integral y una experiencia garantizada: desde la cercanía de los hoteles y la organización de los traslados hasta el acompañamiento permanente durante todo el viaje. En eventos de esta magnitud, el acceso a los estadios y la logística no son sencillos, por eso el respaldo y la asistencia cobran un valor diferencial”, explicó Javier Vázquez, director de Producto de CVC Corp Argentina.

Desde la compañía señalaron además que las ventas comenzaron incluso antes del sorteo oficial y de la confirmación de las sedes. No obstante, el mayor pico de demanda se registró entre diciembre y enero, inmediatamente después de conocerse el fixture.

Fixture Mundial 2026

Actualmente, un paquete para asistir a un solo partido parte de los US$6525 e incluye vuelo de ida y vuelta, alojamiento en hoteles de cuatro estrellas, entrada categoría 3, traslados al estadio, asistencia al viajero y acompañamiento durante toda la experiencia.

En la plataforma de Almundo también es posible contratar paquetes sin vuelos. Para el partido frente a Argelia, que se disputará en Kansas, los precios parten de US$3877 más impuestos. En tanto, para los encuentros ante Austria o Jordania en Dallas, las tarifas comienzan en US$2597 más impuestos por persona, en base triple. Los paquetes sin vuelo incluyen tres noches de alojamiento en hotel 4 estrellas en ciudades sede, entrada para el partido, en categoría 3 (detrás de los arcos), traslados hacia y desde el estadio, asistencia al viajero y un acompañante de CVC Corp Argentina disponible durante todo el viaje.

Respecto del componente aéreo, los pasajes hacia Kansas y Dallas cuestan actualmente entre US$2500 y US$2800 por pasajero, según la disponibilidad y las conexiones. Quienes opten por volar a Miami pueden encontrar tarifas desde US$892, aunque luego deben sumar el costo de los traslados internos.

El interés por el Mundial también se refleja en la demanda aérea hacia Estados Unidos. De acuerdo con datos de Almundo, las búsquedas de vuelos crecieron un 150% en el último mes respecto de diciembre de 2025.

Miami y Orlando concentran más del 80% de las búsquedas realizadas por argentinos hacia Estados Unidos en el contexto del torneo, lo que evidencia además el atractivo de destinos tradicionalmente vinculados al ocio, las compras y los viajes familiares.

Miami es uno de los destinos preferidos de los argentinos Alan Diaz - AP

Por su parte, Despegar informó que durante el último mes registró un incremento en las búsquedas para viajar a distintas sedes del Mundial. Miami lideró el crecimiento con un 38%, seguida por Dallas (34%) y Kansas City (29%).

“Actualmente somos la única agencia en la Argentina que permite financiar viajes internacionales en hasta tres cuotas sin interés, tanto en pesos como en dólares, a través de Cuotas Despegar y con todos los medios de pago. Esta posibilidad, sumada al ahorro de hasta un 30% que ofrecen los paquetes, facilita que más viajeros puedan planificar experiencias vinculadas a eventos de alcance global como el Mundial”, señalaron desde la compañía.

Entre las propuestas que comercializa la agencia -que no vende entradas- figura un paquete para asistir al partido del 16 de junio en Kansas City, con una estadía de dos noches entre el 15 y el 18 de junio, desde $3.356.907 por persona (aproximadamente US$2424). La opción incluye vuelos con una escala tanto en la ida como en la vuelta y alojamiento de tres estrellas con desayuno.

Para quienes buscan presenciar los encuentros programados en Dallas el 22 y el 27 de junio, la compañía ofrece un paquete de siete noches, entre el 20 y el 28 de junio, desde $3.306.934 por persona (US$2388). El programa contempla vuelos con una escala en la ida y dos en el regreso, además de alojamiento de dos estrellas.

Otra de las alternativas es viajar a Miami entre el 13 y el 20 de junio. En este caso, el paquete parte de $2.267.563 por persona (US$1637) e incluye vuelo directo de ida y vuelta y alojamiento de tres estrellas.

Paula Cristi, country manager de Despegar para la Argentina y Uruguay, afirmó que las ventas vinculadas al Mundial continúan activas y que, a medida que se acerca el comienzo del torneo, crece el interés de los argentinos por viajar, impulsado por el fuerte componente emocional que generan este tipo de eventos.

“Históricamente vemos que muchos viajeros toman la decisión cerca de la fecha, motivados por la expectativa y el entusiasmo que despierta la selección. Además, si la Argentina tiene un buen comienzo y avanza a las siguientes instancias, suele producirse un incremento significativo en las búsquedas y reservas, con muchos fanáticos que deciden sumarse sobre la marcha para acompañar al equipo”, concluyó.