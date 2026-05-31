Las recomendaciones del Gobierno para el Mundial: código de conducta, interacción con la policía y emergencias

La Cancillería argentina difundió este domingo una guía con recomendaciones para los ciudadanos que viajen a Canadá, Estados Unidos y México con motivo del Mundial 2026. El documento, publicado en su sitio oficial, reúne información práctica sobre requisitos migratorios, documentación necesaria, seguridad, atención médica y condiciones de acceso a los estadios donde se disputarán los encuentros.

“Se recuerda que es responsabilidad de los interesados, antes de emprender su viaje, revisar la información relevante tanto para el ingreso como para la circulación en los países de destino, consultando en todo caso con las representaciones diplomáticas y/o consulares de los países que prevean visitar, y de aquellos en los que vayan a realizar escalas”, señala el texto en su introducción. La guía completa tiene 38 páginas.

Cancillería Argentina compartió una guía con recomendaciones para los argentinos que viajen al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México Captura de Pantalla

Estados Unidos

ara quienes tengan previsto asistir a partidos en Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda viajar con pasaporte vigente, visa válida, pasajes de ida y vuelta y comprobantes que acrediten alojamiento y solvencia económica. No obstante, aclara que la posesión de una visa no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final queda en manos de las autoridades migratorias estadounidenses.

La cartera también aconseja contratar un seguro médico de amplia cobertura, debido a los altos costos de la atención sanitaria en ese país. Asimismo, sugiere conservar toda la documentación durante la estadía y extremar los cuidados para evitar estafas vinculadas con reservas de hospedaje o medios de pago.

En materia de seguridad, recuerda que el número de emergencias es el 911 y advierte que tanto los estadios como otros espacios públicos suelen contar con controles de acceso rigurosos.

También señala que las regulaciones sobre consumo de alcohol, conducción y portación de armas varían según cada estado, por lo que recomienda informarse previamente y respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad, especialmente en caso de alquilar un vehículo.

Canadá

En el caso de Canadá, la Cancillería remarca que no existe una visa especial para el Mundial y que los argentinos deberán ingresar bajo la categoría de turistas.

Para ello, podrán tramitar una visa de visitante o una autorización electrónica de viaje (eTA). Esta última opción está disponible únicamente para quienes hayan tenido una visa canadiense durante los últimos diez años o cuenten con una visa estadounidense vigente, y solo habilita el ingreso por vía aérea.

El documento también recomienda contratar un seguro de viaje con cobertura médica amplia, ya que el sistema público de salud canadiense está destinado a ciudadanos y residentes permanentes. Además, advierte que la atención para turistas puede resultar onerosa y que los tiempos de espera en los servicios de urgencia suelen ser extensos cuando no se trata de casos graves.

Entre otras indicaciones, la guía recuerda que el número de emergencias también es el 911, informa que los ciudadanos argentinos detenidos tienen derecho a solicitar asistencia consular y destaca el uso generalizado de pagos electrónicos y sistemas “contactless” en los comercios. También señala que la red eléctrica funciona con enchufes de tipo A y B.

México

Para quienes viajen a México, la Cancillería pone el foco en los controles de ingreso. Recuerda que el pasaporte vigente es obligatorio —el DNI no es válido para entrar al país— y recomienda llevar impresa toda la documentación que respalde el motivo del viaje, incluidos pasajes de ida y vuelta con fechas confirmadas, reservas de alojamiento o cartas de invitación.

Además, advierte que las autoridades migratorias suelen requerir pruebas de solvencia económica y que pueden disponer una segunda revisión al arribar al país. La decisión que adopten respecto de la admisión o rechazo de un visitante es definitiva y no admite apelación.

La guía también alerta sobre las consecuencias de exceder el plazo de permanencia autorizado, que queda registrado mediante un sello en el pasaporte. Permanecer más tiempo del permitido puede derivar en una situación migratoria irregular y los consulados argentinos no tienen facultades para modificar ni revertir las resoluciones tomadas por las autoridades mexicanas.

Entre las recomendaciones prácticas, Cancillería sugiere verificar la reputación de empresas turísticas antes de efectuar pagos, contratar seguros adecuados para los desplazamientos en automóvil e informarse previamente sobre las condiciones de seguridad de cada destino. También aconseja evitar los viajes nocturnos por rutas terrestres y optar, siempre que sea posible, por autopistas de peaje.

Por último, el documento insta a tomar precauciones frente a robos y fraudes, conservar copias físicas y digitales de la documentación personal y recordar que el ingreso al país con más de US$10.000 debe ser declarado. Asimismo, advierte que la portación o el consumo de drogas pueden derivar en sanciones penales.