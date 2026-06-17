Cuánto cuesta ir al Mundial: tras el partido de ayer se dispararon las búsquedas hacia Dallas

Tras el exitoso debut de la selección argentina en el Mundial de Fútbol, con una victoria por 3 a 0 frente a Argelia, volvió a crecer el interés de los argentinos por viajar para acompañar al equipo en los próximos encuentros.

Según datos de Despegar, las búsquedas de viajes a Dallas, sede del próximo partido de la Argentina, aumentaron un 123% tras el triunfo. El dato refleja el impacto inmediato que tienen los buenos resultados deportivos en la demanda turística.

“El hincha argentino vive cada partido con intensidad: se emociona, se ilusiona y muchas veces define su viaje a último momento. Históricamente, observamos que, cuando la Selección tiene un buen desempeño, el entusiasmo se traduce rápidamente en un aumento de búsquedas y reservas, impulsado por el deseo de acompañar al equipo de cerca”, señaló Paula Cristi, country manager de Despegar para la Argentina y Uruguay.

“La expectativa de seguir avanzando en la competencia, sumada a la pasión que genera el torneo, lleva a muchos fanáticos a armar las valijas sobre la marcha y sumarse a la experiencia única de alentar a la Selección en primera persona”, agregó.

Actualmente, un paquete turístico de seis noches en Dallas para las fechas en las que se disputarán partidos —el 22 y el 27 de junio— cuesta alrededor de $2.700.000 por persona. La propuesta incluye vuelos de ida y vuelta con una escala y alojamiento en un hotel de tres estrellas. La agencia aclaró que no comercializa entradas para los encuentros.

En paralelo, Almundo, empresa integrante de CVC Corp, informó que Miami concentra hoy el mayor interés de los viajeros, ya que allí se disputaría el partido de octavos de final en caso de que la Argentina termine primera en su grupo. En ese contexto, las búsquedas de vuelos para viajar entre fines de junio y principios de julio crecieron un 15% respecto de la semana pasada, lo que convirtió a la ciudad estadounidense en el destino internacional más buscado del día. Además, aumentaron las consultas por entradas para el encuentro previsto para el 3 de julio en el Hard Rock Stadium.

Dallas también registró un fuerte incremento en la demanda. Según la compañía, las búsquedas de vuelos hacia esa ciudad crecieron un 50% en comparación con la semana anterior, impulsadas por quienes buscan acompañar a la Selección durante la fase de grupos.

Respecto de las tarifas, desde Almundo señalaron que el aumento de los precios responde principalmente a la proximidad de las fechas de viaje y al agotamiento de las opciones más económicas. Actualmente, un vuelo directo a Miami para ese período parte desde los US$1200, cuando semanas atrás podía conseguirse desde US$890.