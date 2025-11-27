Cuánto cuesta llenar el changuito en la Argentina y qué pasa en otros países

Desde abril de este año hasta ahora, es decir, a partir del momento de la salida parcial del cepo, según la Fundación Ecosur, el costo de llenar el changuito bajó en dólares en la Argentina. Para una familia de cuatro, el precio bajó un 5,5% en los últimos siete meses, lo que ha puesto al país en el sexto lugar en comparación con el resto de Sudamérica, con un gasto medio de US$526 mensuales.

En general, el precio promedio de las compras mensuales aumentó un 20,9% a nivel regional, pero la Argentina fue, de hecho, el único país donde bajó, siempre medido en dólares.

Esto supone un cambio profundo con respecto a abril, cuando la Argentina ocupaba el segundo lugar en el carrito de la compra más caro de la región, con un US$$577.

Los países más caros que la Argentina, en estos términos, son Colombia, Perú, Chile, México y Uruguay.

Uruguay es el país más costoso en Sudamérica, en dólares estadounidenses, con un gasto mensual de US$827, y Paraguay es el más barato, donde se puede llenar un changuito por unos US$408 mensuales.

Estos números, en términos de puntos porcentuales, para ir de compras, significan que Uruguay es un 57% más caro y Paraguay un 22% más barato que la Argentina.

En cuanto a los productos que constituyen la mayor parte del gasto alimentario de los argentinos, la carne ocupa el primer lugar, concretamente la de vaca, en la que una familia argentina de cuatro personas puede gastar US$102 al mes. El pollo también supuso un gasto importante para los argentinos, ya que representó 90 dólares del gasto mensual. En otras palabras, la carne constituye el 36,5% del gasto mensual de los argentinos.

El agua mineral y el pan también representan un gasto relevante en la Argentina, donde los argentinos gastan US$43 y US$$37 al mes respectivamente.

Sin embargo, esto no quiere decir que las compras en el país se hayan vuelto más baratas para los consumidores, sino todo lo contrario, ya que la inflación en este periodo, según el informe: la disminución del valor en dólares del changuito se debe a la depreciación real del peso que tuvo lugar desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril. Entre abril y noviembre, la inflación sería del 14%, mientras que el dólar oficial aumentó un 27%.

En el mismo periodo, el dólar se depreció a nivel global, lo que fortaleció las monedas de los países emergentes. Esto se refleja en el encarecimiento del changuito en los países de la región. Mientras el peso se depreció versus el dólar, las monedas de la mayoría de países de América Latina se apreciaron entre abril y noviembre. Como consecuencia, el costo del changuito argentino disminuyó un 5,5% en dólares y se abarató un 22% versus el valor promedio de los 9 países restantes.

Es decir, en términos de dólares estadounidenses, las compras argentinas se han vuelto más baratas en general y en comparación con otros países de Sudamérica. No obstante, los precios de estas compras se han vuelto más caros para los argentinos en los últimos siete meses.