Cuánto ganan los empleados de comercio en agosto de 2026 con el aumento confirmado

Los trabajadores del rubro comercio reciben en agosto un incremento salarial del 1,9%, producto del más reciente acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector.

En agosto hay un 1,9% de aumento para los empleados de comercio Denise Giovaneli - Archivo

Según consta en el último comunicado oficial de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) “el entendimiento contempla un incremento trimestral del 5,7%, distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en julio, 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre”.

Asimismo, se estableció “el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías, pagaderos en dos cuotas iguales de $25.000 en julio y en agosto”, señala el anuncio sobr ela negociación salarial.

Cuánto ganan los empleados de comercio en agosto de 2026

El acuerdo, celebrado le pasado 23 de julio, abarca un incremento trimestral del 5,7%, que se distribuye en tres entregas consecutivas: un 1,9% en julio, un 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre.

A su vez, a todas las categorías de trabajadores de comercio se les entregará un bono extraordinario de $50.000, compuesto por una suma fija de $25.000, correspondiente a julio, y otra entrega de $25.000 para agosto.

Pese al anuncio, restan conocer los valores exactos para cada trabajador, debido a que aún no se dio a conocer la grilla salarial que detalla las cifras mensuales y las sumas no remunerativas.

Tal como sucedió en los acuerdos precedentes, estos montos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

Los porcentajes de aumento para los empleados de comercio Unsplash

El acta firmada por Faecys, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA) señala que “el convenio mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios en este primer semestre del año”.

Por su parte, el secretario general de Faecys, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial. La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.

Y agregó: “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.