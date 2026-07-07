Paritaria vigente: cuánto ganan los empleados de comercio en julio de 2026 con el aumento confirmado

Culminado el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente, los empleados de comercio reciben en julio un monto similar al mes pasado, con la salvedad de que, en esta ocasión, las sumas no remunerativas entregadas en los meses previos se incorporan al salario básico.

Los montos de julio para las distintas categorías de empleados de comercio Victoria Nochevka - Shutterstock

Cuánto ganan los empleados de comercio en julio de 2026

El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, que se distribuyó de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.

A su vez, a todas las categorías de trabajadores de comercio se les entregó un bono extraordinario de $120.000, compuesto por una suma fija de $100.000, que ya se estaba distribuyendo en los meses previos, y otra de $20.000.

Este mes, esos valores se agregan al salario básico de cada trabajador, y se espera una nueva negociación entre las partes para pautar los montos de los meses siguientes.

De acuerdo a la grilla que difunde Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los siguientes son los montos para julio 2026:

Cargo Valor julio Maestranza A $1.233.585 Maestranza B $1.236.794 Maestranza C $1.248.038 Administrativo A $1.245.631 Administrativo B $1.250.454 Administrativo C $1.255.270 Administrativo D $1.269.729 Administrativo E $1.281.775 Administrativo F $1.299.445 Cajeros A $1.249.646 Cajeros B $1.255.270 Cajeros C $1.262.499 Auxiliar A $1.249.646 Auxiliar B $1.257.677 Auxiliar C $1.284.184 Auxiliar Especializado A $1.259.287 Auxiliar Especializado B $1.273.743 Vendedor A $1.249.646 Vendedor B $1.273.746 Vendedor C $1.281.775 Vendedor D $1.299.445

A estos montos se les debe sumar el adicional por antigüedad, que corresponde a un 1% extra por cada año trabajado. Este cálculo se aplica tanto sobre los conceptos remunerativos como sobre las sumas fijas. Además, el nuevo acuerdo mantiene el monitoreo de la situación económica, por lo que no se descartan nuevas revisiones en los próximos meses si la inflación supera lo previsto.

Tal como sucedió en los acuerdos precedentes, estos montos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

Las cifras vigentes para empleados de comercio Gentlieza Walmart

Como es habitual, el gremio volverá a reunirse en los próximos días, para evaluar nuevamente la situación de los trabajadores y los porcentajes de aumentos de cara al segundo semestre, con el registro de inflación como referencia para la negociación.