Paritaria vigente: cuánto ganan los empleados de comercio en julio de 2026 con el aumento confirmado
Este mes los trabajadores del sector verán que las sumas fijas se adicionan al salario básico; cuáles son las cifras que recibe cada categoría
- 2 minutos de lectura'
Culminado el último tramo de aumentos del acuerdo paritario vigente, los empleados de comercio reciben en julio un monto similar al mes pasado, con la salvedad de que, en esta ocasión, las sumas no remunerativas entregadas en los meses previos se incorporan al salario básico.
Cuánto ganan los empleados de comercio en julio de 2026
El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, que se distribuyó de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.
A su vez, a todas las categorías de trabajadores de comercio se les entregó un bono extraordinario de $120.000, compuesto por una suma fija de $100.000, que ya se estaba distribuyendo en los meses previos, y otra de $20.000.
Este mes, esos valores se agregan al salario básico de cada trabajador, y se espera una nueva negociación entre las partes para pautar los montos de los meses siguientes.
De acuerdo a la grilla que difunde Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los siguientes son los montos para julio 2026:
|Cargo
|Valor julio
Maestranza A
$1.233.585
Maestranza B
$1.236.794
Maestranza C
$1.248.038
Administrativo A
$1.245.631
Administrativo B
$1.250.454
Administrativo C
$1.255.270
Administrativo D
$1.269.729
Administrativo E
$1.281.775
Administrativo F
$1.299.445
Cajeros A
$1.249.646
Cajeros B
$1.255.270
Cajeros C
$1.262.499
Auxiliar A
$1.249.646
Auxiliar B
$1.257.677
Auxiliar C
$1.284.184
Auxiliar Especializado A
$1.259.287
Auxiliar Especializado B
$1.273.743
Vendedor A
$1.249.646
Vendedor B
$1.273.746
Vendedor C
$1.281.775
Vendedor D
$1.299.445
A estos montos se les debe sumar el adicional por antigüedad, que corresponde a un 1% extra por cada año trabajado. Este cálculo se aplica tanto sobre los conceptos remunerativos como sobre las sumas fijas. Además, el nuevo acuerdo mantiene el monitoreo de la situación económica, por lo que no se descartan nuevas revisiones en los próximos meses si la inflación supera lo previsto.
Tal como sucedió en los acuerdos precedentes, estos montos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse en el ámbito de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
Como es habitual, el gremio volverá a reunirse en los próximos días, para evaluar nuevamente la situación de los trabajadores y los porcentajes de aumentos de cara al segundo semestre, con el registro de inflación como referencia para la negociación.
- 1
Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 6 de julio, minuto a minuto
- 2
El mal estado de los caminos rurales ya genera pérdidas económicas para siete de cada diez productores
- 3
El Gobierno asegura que puede pagar los vencimientos de 2027 sin volver al mercado internacional
- 4
“Las cuentas no cerraban”: la fórmula de una empresa que cambió a tiempo y empezó otra vida con un dulce de leche