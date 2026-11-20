Si bien en noviembre hubo incrementos tarifarios en los servicios, también bajó la demanda de gas natural por la primavera. De esta forma, el gasto de los hogares del área metropolitana en servicios públicos solo subió 0,8% respecto de octubre. Sin embargo, la cuenta sigue aumentando muy por encima de la inflación en la comparación con el año pasado.

Una familia tipo del AMBA que no recibe subsidios gasta hoy $291.247 por mes para pagar la electricidad, el gas, el agua y el transporte público, según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). La canasta aumentó 67% en los últimos 12 meses, frente a una inflación estimada del 33%, una diferencia de 34 puntos porcentuales.

La brecha se amplía en un plazo más largo. Desde diciembre de 2023, esa canasta aumentó 950%, contra un alza del 269% del nivel general de precios, lo que significa una suba del 184,6% en términos reales.

Esa cuenta equivale al 14% de un salario promedio registrado, estimado en $2.103.942. Al final del gobierno de Alberto Fernández, los servicios representaban alrededor del 5% de los ingresos, debido a los altos subsidios que destinaba el Estado.

El rubro que más empuja es el transporte, que ya explica más de la mitad del gasto (54%), con $157.249 por mes. En el último año subió 91%, muy por encima del IPC.

Detrás de esa suba está la decisión de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires de actualizar mensualmente los boletos de colectivo por encima de la inflación. En noviembre, las líneas porteñas aumentaron 3,9% y las bonaerenses, 5%.

Las líneas que cruzan la General Paz, en cambio, dependen de la Nación, que define los aumentos de manera discrecional, sin una fórmula automática. En noviembre no tuvieron subas y el boleto mínimo se mantuvo en $743, frente a los $957 de las líneas porteñas y los $1276 de las bonaerenses.

Aun con esos incrementos, el pasaje sigue lejos de su costo. El IIEP calcula que el costo técnico por pasajero, es decir, lo que valdría el boleto sin subsidios, es de $2187, un 128% más que el boleto porteño.

En los servicios de la casa, los aumentos fueron menores, aunque también superaron la inflación. En los últimos 12 meses, la factura de electricidad de un hogar sin subsidios subió 48%, la de gas 44% y la de agua 43%. Hoy se ubican en $54.919, $34.557 y $44.522 mensuales, respectivamente.

El Gobierno busca seguir recortando subsidios y trasladar a las tarifas el mayor costo de la energía. Desde diciembre de 2023, descontada la inflación, la factura de gas acumula un alza real del 229,8%; la de agua, del 80,8%, y la de electricidad, del 45,8%.

Aun así, las tarifas todavía no alcanzan a cubrir el costo de los servicios. En promedio, los hogares del AMBA pagan el 54% de lo que cuesta prestarlos y el 46% restante lo aporta el Estado, una proporción que se mantiene estable en torno al 55% desde febrero.

La situación varía según el servicio. En el agua, la cobertura es total (100%); en electricidad y gas es del 58% y el 57%, respectivamente, y en el transporte, de apenas el 35%.

El peso de los subsidios

Los subsidios a la energía y al transporte siguen siendo una de las principales partidas sobre las que el Gobierno busca reducir el gasto público. En lo que va de 2026, las transferencias acumulan una caída del 7% en términos reales, aunque con diferencias importantes entre ambos sectores.

Los subsidios energéticos, que representan el 75% del total, se mantuvieron estables en términos reales hasta noviembre, pese a registrar un incremento nominal del 30%.

Dentro de ese rubro, las transferencias a Cammesa, la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, aumentaron 19% en términos reales y 55% nominal, impulsadas por el mayor costo de la energía durante el invierno, que superó considerablemente las estimaciones iniciales.

En cambio, los subsidios al transporte cayeron 24% en términos reales. La reducción se concentró en el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, con una baja real del 34%, y en las transferencias a la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOF), que retrocedieron 20%.

En conjunto, los subsidios a la energía y al transporte sumaron $7,79 billones nominales en lo que va del año. Medidos en términos reales y considerando los últimos 12 meses, se ubican 63% por debajo del nivel de diciembre de 2023 y 75% por debajo del máximo registrado en junio de 2022.