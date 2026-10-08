Cuánto hay que ganar para ser de “clase media” en la Ciudad de Buenos Aires

Este jueves se dio a conocer la inflación en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en el 1,8%. Esta suba en los precios con respecto al mes anterior, impulsada por los servicios y los precios estacionales, representa un alza en el costo de vida y redefinió a quiénes se pueden considerar como de “clase media”.

En septiembre, una familia tipo ―conformada por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de seis y nueve años― necesitó como mínimo $2.669.815 para ser considerada dentro de este segmento. Este cálculo contempla que ambos padres son económicamente activos y propietarios de su vivienda.

El mes anterior, ese umbral se ubicaba en $2.603.556, por lo que el monto mínimo para mantenerse en esa escala social aumentó $66.259 en 30 días. Esto representó una suba del 2,55% en el ingreso mínimo necesario para integrar el sector medio, por encima de la inflación promedio del período (1,8%).

El dato surge del informe sobre “Líneas de pobreza y canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires” que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) produce mensualmente en base a la inflación del distrito. El estudio define los diferentes estratos de ingresos de la población, que incluye la definición formal de “clase media”.

Una familia tipo de cuatro integrantes en Buenos Aires necesita casi de $2.700.000 para ser considerada de "clase media" Freepik

El documento contempla que los hogares deben percibir al menos 1,25 veces la canasta total ($2.603.556) y que sean propietarios de la vivienda. Este monto se incrementa de manera significativa al sumar el costo habitacional: según el último relevamiento del Zonaprop Index, un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires promedió los $1.214.267 de alquiler en septiembre. De este modo, el ingreso mínimo necesario para una familia inquilina que aspira a la clase media asciende a $3.884.082.

El informe también detalla la distribución en los distintos estratos sociales porteños. Aquellos hogares que integran el “sector acomodado” precisaron ingresos superiores a los $8.543.407, mientras que el segmento “medio frágil” agrupó a quienes percibieron al menos $2.135.852. En tanto, quedaron dentro del grupo de los “no pobres vulnerables” los hogares cuyos ingresos se ubicaron entre esa cifra y $1.687.299.

En cuanto a la Canasta Básica Total (CBT) —el conjunto de bienes y servicios indispensables para cubrir las necesidades comunes como transporte, salud e indumentaria—, alcanzó los $1.687.299 para una familia tipo. Esta cifra determina el umbral de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, un valor que aumentó en $35.501 frente al mes anterior, una variación del 2,15% mensual, por encima de la inflación.

¿Cuánto debieron ganar los porteños para estar por encima de la línea de la pobreza y de la indigencia en septiembre? Idecba

Por último, se relevó la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que delimita el dinero necesario para satisfacer las necesidades nutricionales de la población y define la línea de indigencia. Para la familia tipo de cuatro integrantes, la barrera se ubicó en $925.941, mientras que la pareja de jubilados necesitó $467.524 y los jóvenes adultos unos $561.636.

En este caso, la variación mensual fue del 2,43%. La cifra se encontró por encima de la inflación general de septiembre en CABA. En este período, el rubro de alimentos se movió por encima del promedio, con un alza del 2,1% en el mes (31,5% interanual). Este dato se explica por una fuerte suba en el rubro de verduras, tubérculos y legumbres (11,3%), además de subas en la carne (1,3%) y los productos lácteos (1,9%).