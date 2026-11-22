Hay semanas en las que el mercado refuerza la elección del oficio. Esta no fue una de ellas. Los renovados temores que sobrevuelan el sector de la IA propiciaron golpes por doquier. El S&P quedó al margen de la corrección, los spreads de crédito aumentaron y la volatilidad (según el VIX) tocó máximos de ocho meses. La Argentina no fue la excepción. El riesgo país retornó a la zona de máximos desde las elecciones de 2025. Llegó a su fin el desacople entre los precios de los activos y el mercado cambiario.

La turbulencia cambiaria y lo que viene

Después de varios meses de estabilidad, el dólar se despertó. El CCL trepó más de 4% en la semana y la brecha llegó a su mayor nivel desde septiembre 2025. La demanda estacional de pesos hacia fin de año y la oferta de cobertura oficial moderan las perspectivas, pero el nivel de partida del tipo de cambio real y los desafíos que se avecinan incrementan el riesgo de las estrategias sin cobertura. Más allá del año electoral, la fortaleza global del dólar y la debilidad del real reforzaron el riesgo latente.

Qué espera el mercado del tipo de cambio

Es interesante enfocar la mirada en dos plazos. En 2027, el mercado descuenta una suba del tipo de cambio real, con el dólar oficial avanzando por encima de la inflación. Las curvas de instrumentos CER/dólar proyectan una tímida (pero lógica) corrección del tipo de cambio real propia de la volatilidad pre-electoral. En 2028, la situación es la opuesta, lo cual es contradictorio con el sell-off actual. La explicación yace en la diferente percepción de riesgo de default (entre deuda en pesos y en dólares).

Un desafío para la deuda en pesos

Antes de que termine noviembre, el Tesoro enfrentará un desafío con la deuda en pesos. Tras el canje de la semana anterior, los vencimientos de la próxima licitación amainaron de $29,8 a $25,4 billones. Aun así, representan un monto elevado. A la vez, el apetito de los inversores está concentrado en instrumentos cortos. El plazo promedio de la colocación pasada cayó de 355 a 163 días y solo 4% de lo adjudicado fue al tramo post-electoral. ¿Lo positivo? El sistema está muy líquido.