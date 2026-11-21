Durante años, la industria periodística concentró buena parte de sus esfuerzos en atraer usuarios a sus sitios, aumentar la audiencia y convertir lectores en suscriptores. Pero la expansión de la inteligencia artificial está modificando esas avenidas del negocio. Los asistentes automatizados ya pueden extraer información de las notas publicadas, resumirla y ofrecer respuestas sin necesidad de que las personas visiten los propios medios. Para Ulrike Langer, periodista alemana-estadounidense especializada en innovación, este cambio obligará a las empresas informativas a reconocer a un nuevo tipo de cliente: los agentes de IA. Su pronóstico es que, dentro de cinco años, todas las organizaciones periodísticas deberán contar con mecanismos para identificar a esos sistemas, establecer condiciones de acceso y cobrar por el uso de sus contenidos.

Radicada en la costa oeste de Estados Unidos desde 2011, Langer sigue de cerca las transformaciones tecnológicas que afectan a los medios. Es autora de News Machines / News Maschinen, un newsletter semanal bilingüe dedicado a analizar estrategias y experiencias concretas de aplicación de inteligencia artificial en el periodismo. También es corresponsal en EE.UU. de Kress Pro , una publicación alemana especializada en la industria de medios, y participa habitualmente como expositora en conferencias internacionales. Su trabajo le permite comparar las estrategias de grandes, medianas y pequeñas empresas con diferentes presupuestos. Una de sus conclusiones es que la transformación tecnológica depende menos de incorporar herramientas que de modificar procesos, responsabilidades y formas de trabajo.

El pronóstico de Langer es que, dentro de cinco años, todas las organizaciones periodísticas deberán contar con mecanismos para identificar los agentes de IA, establecer condiciones de acceso y cobrar por el uso de sus contenidos

En esta entrevista con LA NACION, Langer analiza por qué los sitios web están perdiendo centralidad como espacios de distribución, qué papel tendrán los newsletters y los servicios personalizados y cómo podrían cambiar las relaciones comerciales entre los medios y las plataformas de IA. También identifica oportunidades poco exploradas: utilizar sistemas automatizados para escuchar a miles de lectores, convertir el conocimiento local en bases de datos confiables y desarrollar nuevas herramientas comerciales. Advierte, además, que los agentes comenzarán a tomar decisiones sobre la contratación de publicidad, lo que podría dejar fuera del mercado a las empresas periodísticas que no adapten sus sistemas.

- ¿Qué tendencia que hoy parece marginal cree que se volverá inevitable para las organizaciones periodísticas durante los próximos cinco años?

- Los agentes de IA como clientes que pagan. Hoy, los acuerdos de licencia con empresas de IA parecen un negocio secundario para un puñado de grandes editores. Dentro de cinco años, todas las organizaciones periodísticas tendrán que atender a un segundo tipo de lector: agentes de software que leen, resumen y actúan sobre el periodismo en nombre de las personas. Eso requiere condiciones de uso legibles por máquinas, una forma de identificar quién está rastreando tu sitio web y precios por el acceso. Los estándares se están desarrollando ahora mismo, pero la mayoría de los editores que no pertenecen a los grupos más grandes todavía no incorporaron este tema tan importante a su agenda. Quienes esperen descubrirán que otros establecieron las condiciones por ellos.

Langer lleva 12 años organizando viajes de estudio para directivos de medios alemanes a centros tecnológicos de Estados Unidos

- Gran parte de su trabajo consiste en distinguir entre modas pasajeras y cambios estructurales. ¿Qué señales observa para determinar si una innovación llegó para quedarse?

- El metaverso y el blockchain me enseñaron cuál es la prueba más confiable: ¿la tecnología encaja en lo que las personas ya hacen o les exige cambiar primero su comportamiento? El blockchain requería nuevas billeteras digitales, nuevos tokens y modelos de confianza antes de poder ofrecer algo. El metaverso necesitaba dispositivos de realidad virtual y mundos virtuales que las personas visitaban una vez y después abandonaban, a pesar de que Meta cambió su nombre alrededor de esa idea. La IA generativa fue diferente desde el principio. Las personas la utilizaron dentro de las herramientas que ya tenían, para tareas que ya necesitaban realizar: escribir, buscar, resumir y traducir. La utilizo todos los días desde principios de 2023, y la mayoría de mis colegas también, sin que nadie los obligue. La segunda señal es quién paga. Con el blockchain, el dinero provenía principalmente de especuladores. Con la IA generativa, las empresas y las personas pagan porque les ahorra trabajo. Una moda necesita un relato sobre el futuro. Un cambio estructural se manifiesta en las jornadas laborales cotidianas.

- Durante años, las organizaciones periodísticas pensaron primero en el contenido y después en el producto. ¿La inteligencia artificial está invirtiendo definitivamente esa lógica?

- No creo que la IA invierta esa lógica. Elimina la barrera entre ambas cosas. Cuando un sistema de IA puede transformar una misma investigación periodística en un resumen, un informe de audio, un cuestionario o una respuesta a la pregunta de un lector, el artículo deja de ser la unidad del producto. Lo que sigue siendo distintivo es el criterio editorial: qué es verdadero, qué importa y para quién. Por eso, pensar en términos de producto se vuelve obligatorio en todas las redacciones, y el criterio editorial se convierte en la especificación sobre la cual se construye el producto. Las organizaciones que dejen el “producto” en manos del equipo tecnológico y a los periodistas únicamente el “contenido” terminarán produciendo productos indiferenciados.

- En su newsletter News Machines suele analizar casos reales en lugar de conceptos abstractos. ¿Qué aprendizaje reciente cambió más su manera de pensar sobre el futuro de las noticias?

- Lo que más me impresionó es cuánto pueden hacer ahora las redacciones muy pequeñas con presupuestos mínimos y pocas personas. El grupo noruego Polaris Media Vest atiende a diez periódicos locales, el más pequeño de los cuales tiene una plantilla de dos personas y media. Comparten un laboratorio de IA que les muestra a periodistas que no saben programar cómo construir herramientas sencillas para funciones interactivas destinadas a los lectores: una calculadora de tarifas de estacionamiento, un mapa de escuelas amenazadas de cierre o una visualización ordenable de una encuesta sobre jardines de infantes. Hasta ahora se publicaron cientos de estas herramientas interactivas. La clave fue decidir de antemano qué tipos de herramientas podían publicar los no especialistas sin supervisión y cuáles debían pasar por un protocolo más estricto antes de su lanzamiento. Antes suponía que la innovación requería escala. Ahora creo que los equipos pequeños suelen detectar oportunidades sencillas que las grandes organizaciones pasan por alto.

Lo que sigue siendo distintivo es el criterio editorial: qué es verdadero, qué importa y para quién. Por eso, pensar en términos de producto se vuelve obligatorio en todas las redacciones, y el criterio editorial se convierte en la especificación sobre la cual se construye el producto”

- Entonces cuando se piensa en IA en medios, ¿cuál es la diferencia entre experimentar y transformar realmente una organización?

- Un experimento existe fuera del flujo de trabajo cotidiano de una redacción. Tiene entusiastas, un presupuesto piloto y una presentación al final. La infraestructura existe dentro del flujo de trabajo. Tiene un responsable que responde cuando falla, una partida en el presupuesto habitual y colegas cuyo trabajo depende de ella. La mayoría de las redacciones con las que hablo tienen muchos experimentos y muy poca infraestructura. Incluso cuando la tecnología está lista, muchas veces no se utiliza. El paso de experimentar a transformar es organizacional. Alguien tiene que rediseñar el flujo de trabajo, cambiar quién decide qué y volver a capacitar a las personas para los nuevos puestos. Comprar otra herramienta no consigue eso. Mi pregunta de prueba para cualquier redacción es: si este sistema de IA dejara de funcionar mañana por la mañana, ¿quién se daría cuenta antes del mediodía? Si la respuesta es nadie, todavía es un experimento.

News Machines. el recomendable newsletter de Ulrike Langer sobre la transformación de los medios

- Usted escribió sobre personalización, verticales y newsletters. ¿Cuál de estas estrategias considera que tiene hoy mayor potencial para construir una relación duradera con las audiencias?

- Seguiría diciendo que los newsletters, pero la respuesta es menos evidente que hace unos meses. Son la única de estas tres estrategias en la que el editor posee la dirección de correo electrónico. La personalización es una funcionalidad, y un vertical es una decisión sobre el alcance. Es el canal que transporta ambas cosas. Pero ahora los agentes de IA están entrando en la propia bandeja de entrada. Muse , de Meta, y Dots , de OpenAI, que se lanzaron en Estados Unidos, pueden leer el correo electrónico de una persona, resumirlo, clasificarlo y cancelar suscripciones a aquello que parece poco importante. Por lo tanto, los editores ya no pueden dar por sentado que un ser humano abre su newsletter. Muchos se convertirán en materia prima para el resumen informativo de IA de alguien, reducidos a una sola línea junto a quince competidores. Solo dos tipos mantendrán una relación directa. El primero son los que tienen una voz y un punto de vista propios, que los lectores quieren leer personalmente en lugar de recibir resumidos. El segundo son los tan útiles y claramente estructurados que el agente sigue transmitiéndolos, con el nombre del editor asociado. Todo lo que quede en el medio desaparecerá dentro de un resumen generado por IA.

- Muchos CEO se preguntan cómo monetizar la IA. ¿Deberían formularse otra pregunta?

- Sí. “Cómo monetizamos la IA” mezcla dos cosas diferentes. Una es el dinero proveniente de la IA: acuerdos de licencia con empresas de inteligencia artificial. La otra es el dinero generado con IA: utilizarla para mejorar el negocio que ya tenés. En agosto analicé la base de datos AI for Newsroom , de Sergei Yakupov. Solo 77 de las 1047 iniciativas registradas, el 7,4%, estaban relacionadas de alguna manera con la monetización. Entre los proyectos destinados a generar dinero mediante IA, casi todos utilizaban tecnologías no generativas: predicción de cancelaciones de suscripciones, muros de pago dinámicos y herramientas publicitarias. Los productos generativos que generaban ingresos eran apenas un puñado. Las mejores preguntas son: ¿qué datos tenemos que la IA puede volver más valiosos? ¿Y qué están tomando las máquinas de nosotros y bajo qué condiciones?

Originaria de Colonia, Langer pasó su infnancia en Hong Kong y vivió la mayor parte de su vida en la región de Renania -Colonia, Bonn y Leverkusen-. En 2011 se trasladó a Seattle en la actualidad reside en el valle de Methow, una zona rural del estado de Washington.

- ¿Estamos entrando en una etapa en la que el verdadero producto ya no es el sitio de noticias, sino un conjunto de servicios?

- El sitio nunca fue el producto. Era el contenedor. Lo que está cambiando es que ahora otros están desarmando ese contenedor: los asistentes de IA extraen datos individuales de los artículos y los ofrecen en otros lugares. Así que sí, el producto se convierte en un conjunto de servicios: newsletters, eventos, datos, alertas, herramientas y acceso bajo licencia para las máquinas. Sin un centro, sin embargo, una colección de servicios es simplemente un menú. Algo tiene que mantener unido ese conjunto y, en la mayoría de los casos exitosos, se trata de una audiencia claramente definida que comparte una necesidad profesional o local. Pero esa audiencia no necesariamente tiene que ingresar a un sitio web. El elemento que la mantiene unida también podría ser un grupo de WhatsApp, una serie de eventos en vivo o un newsletter.

- Entonces, ¿la próxima gran innovación surgirá de las grandes empresas periodísticas o de organizaciones mucho más pequeñas y ágiles?

- De ambas, pero producen distintos tipos de innovación. Los equipos pequeños inventan flujos de trabajo. Crosstown , en Los Ángeles, transforma datos públicos en noticias a escala de barrio, algo que pocas grandes redacciones intentarían hacer. Los grandes editores construyen aquello que requiere escala: acuerdos de licencia, estándares para la industria y tecnología publicitaria. Los actores más interesantes están en el medio. Empresas medianas como Village Media , de Canadá, desarrollan herramientas para sus propias necesidades y después las licencian a otros editores. La debilidad de los pequeños innovadores es la distribución. Las buenas ideas muchas veces permanecen aisladas porque nadie más se entera de ellas, y esa es una de las razones por las que escribo News Machines.

Casi todas las redacciones dicen que quieren dialogar con sus audiencias. Pocas lo consiguen, y el obstáculo es el tiempo del personal, no la tecnología. Recopilar preguntas de los lectores, clasificar las respuestas, hacer seguimiento e identificar patrones es un trabajo para el que nadie tiene presupuesto”

- Varias veces comentó que analiza más de 100 newsletters especializados en la industria. Después de leer tanto sobre innovación, ¿qué idea considera que sigue siendo subestimada por la mayoría de los medios?

- En realidad, ahora son más de 200. Construí un agente que evalúa la mayoría de ellos y me prepara un informe todas las mañanas. La idea más subestimada es escuchar. Casi todas las redacciones dicen que quieren dialogar con sus audiencias. Pocas lo consiguen, y el obstáculo es el tiempo del personal, no la tecnología. Recopilar preguntas de los lectores, clasificar las respuestas, hacer seguimiento e identificar patrones es un trabajo para el que nadie tiene presupuesto. La IA ahora puede mantener conversaciones estructuradas con los lectores y organizar lo que surge de ellas, de manera que un equipo pequeño pueda escuchar a miles de personas. La mayor parte de la industria todavía piensa en la IA como una herramienta de escritura. Su mayor valor para el periodismo podría estar en ser una herramienta de escucha. El laboratorio alemán de innovación tactile.news , que lleva años desarrollando proyectos de diálogo con redacciones locales, ahora utiliza entrevistadores de IA para mantener estas conversaciones con los lectores.

Ulrike Langer: "Un sitio nunca fue el producto. Era el contenedor. Lo que está cambiando es que ahora otros están desarmando ese contenedor: los asistentes de IA extraen datos individuales de los artículos y los ofrecen en otros lugares"

- ¿Qué decisiones deberían tomar hoy los responsables de los medios para evitar perder el control de sus contenidos y, al mismo tiempo, aprovechar esta nueva capa de distribución?

- Deberían tomar tres decisiones ahora. Primero, averiguar quién está leyendo sus contenidos. Cada vez más visitantes son máquinas que recopilan artículos para sistemas de IA, y muchos editores no saben qué empresas están tomando qué contenidos. No podés negociar sobre algo que no podés ver. Segundo, establecer las condiciones en un formato que las máquinas puedan leer. Una frase en los términos de uso de tu sitio web no alcanza. Los nuevos estándares técnicos permiten que los editores indiquen claramente qué puede utilizarse, con qué finalidad y a qué precio. Los tribunales y las empresas de IA preguntarán cada vez más si un editor expresó su negativa de una manera que una máquina pudiera comprender. Tercero, decidir deliberadamente qué permanece abierto. Los sistemas de IA solo pueden recomendar y citar aquello a lo que pueden acceder. Por eso, los editores deben elegir qué contenidos funcionan como una vidriera, libremente accesibles para que las personas descubran la marca, y cuáles constituyen el producto por el que la gente paga. Los editores que nunca tomen estas decisiones descubrirán que las empresas de IA las tomaron en su nombre.

La inversión estratégica consiste en tratar cada noticia, cada reunión pública y cada dato local como parte de una única base de conocimiento viva sobre la comunidad”

- Si pudiera recomendar una sola inversión estratégica a un medio regional o local con recursos limitados, ¿cuál sería?

- Convertir la redacción en la memoria verificada de su comunidad. Dentro de unos años, muchos habitantes le preguntarán a un agente de IA: ¿cuándo vota el consejo escolar?, ¿por qué está cerrada esta calle?, ¿quién es el dueño del terreno baldío del centro? Los grandes modelos de IA saben muy poco que sea confiable sobre los lugares pequeños. Quien posea conocimiento verificado, estructurado y actualizado sobre una ciudad se volverá indispensable, tanto para sus habitantes como para las empresas de IA cuyos agentes necesitan respuestas. Una redacción local ya produce ese conocimiento todos los días, pero lo almacena en forma de artículos que pierden vigencia después de dos días. La inversión estratégica consiste en tratar cada noticia, cada reunión pública y cada dato local como parte de una única base de conocimiento viva sobre la comunidad. Esa base puede alimentar los propios servicios de la redacción, como alertas, un agente que responda preguntas locales o el seguimiento en tiempo real de un colectivo que viene demorado. Polaris Media Vest, en Noruega, construyó exactamente ese servicio de colectivos, y atrae a personas de entre 30 y 49 años, un grupo que los periódicos locales tienen dificultades para retener. Los agentes de IA externos también tendrán que citar esa base de conocimiento o pagar una licencia para utilizarla. El periódico local del futuro será menos una publicación y más la fuente confiable de la que dependerán las máquinas y las personas de toda una región.

- Entre las innovaciones que están surgiendo hoy en Estados Unidos, ¿cuál cree que está siendo más subestimada por los editores de otros países y por qué?

- La IA del lado de los ingresos, especialmente en publicidad. Fuera de Estados Unidos, el debate sobre IA todavía gira principalmente alrededor de las herramientas para las redacciones y los derechos de autor. Los editores estadounidenses ya están incorporando agentes de IA a las ventas. TIME vende publicidad a agentes de IA. CNN utiliza IA en la compraventa de espacios publicitarios. The Seattle Times utiliza agentes de IA para encontrar nuevos anunciantes. Para la mayoría de los editores, la publicidad todavía genera más dinero que cualquier actividad relacionada con la IA. Los anunciantes están empezando a permitir que los agentes de IA planifiquen y contraten sus campañas. Cuando un agente decida adónde va el dinero, elegirá a los editores cuyos sistemas puedan comunicarse con él. Los editores europeos o latinoamericanos que todavía venden publicidad principalmente a través de equipos comerciales humanos corren el riesgo de perder presupuestos de los que dependen actualmente, sin siquiera participar en la negociación.

¿Quién es Ulrike Langer?

Formación. Estudios de filología inglesa y alemana en la Universidad de Bonn. También cursó en la Universidad de Dundee, Escocia.

Estudios de filología inglesa y alemana en la Universidad de Bonn. También cursó en la Universidad de Dundee, Escocia. Carrera. Periodista alemana-estadounidense especializada en innovación, transformación digital e IA aplicada a los medios. Originaria de Colonia, vive y trabaja en Estados Unidos desde 2011, actualmente en Seattle. Cuenta con más de 30 años de trayectoria y ha publicado en medios especializados como Kress Pro, Medium Magazin y Horizont. Es corresponsal en EE.UU. de Kress Pro y autora de News Machines / News Maschinen, un newsletter semanal bilingüe sobre aplicaciones de IA en organizaciones periodísticas. También organiza visitas de innovación para ejecutivos europeos, dicta seminarios y participa como conferencista en encuentros internacionales de la industria.