Cuánto tuvo que ganar una familia para ser de “clase media” en CABA en julio

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) presentó una aceleración en julio y se ubicó en el 2,9%, impulsada principalmente por un incremento en el rubro de servicios y en los precios estacionales. El mes anterior el índice había logrado perforar el 2% por primera vez desde agosto de 2025. En este escenario de volatilidad en la suba de los precios, los ingresos familiares tuvieron que ajustarse, aunque cada vez resulta más difícil alcanzar la categoría de “clase media”.

En julio, una familia tipo -conformada por dos adultos de 35 años y dos hijos varones de 6 y 9 años- necesitó al menos $2.558.974 para ser considerada dentro de este segmento, de acuerdo con el informe que publica mensualmente el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba). Este cálculo contempla que ambos padres son económicamente activos y propietarios de su vivienda.

Una familia tipo necesitó más de $2.500.000 para ser considerada de "clase media" en CABA durante julio Shutterstock

El mes anterior, ese umbral se ubicaba en $2.493.587, por lo que el monto mínimo para mantenerse en esa escala social aumentó $65.387 en 31 días. Esto representó una suba del 2,62% en el costo de vida, una cifra levemente inferior a la inflación general registrada en el mismo período.

El estudio contempla que los hogares deben percibir al menos 1,25 veces la canasta total ($2.047.179) y que son propietarios de la vivienda. Este monto se incrementa de manera significativa al sumar el costo habitacional: según el último relevamiento del ZonaProp Index, un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires promedió los $1.177.672 en julio. De este modo, el ingreso mínimo necesario para una familia inquilina que aspira a la clase media asciende a $3.671.259.

El informe también detalla la distribución en los distintos estratos sociales porteños. Aquellos hogares que integran el “sector acomodado” precisaron ingresos superiores a los $8.188.716, mientras que el segmento “medio frágil” agrupó a quienes percibieron al menos $2.047.179.

En cuanto a la canasta básica total (CBT) —el conjunto de bienes y servicios indispensables para cubrir las necesidades comunes como transporte, salud e indumentaria— alcanzó los $1.617.871 para una familia tipo. Esta cifra determina el umbral de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, un valor que aumentó en $40.557 frente al mes anterior, una variación del 2,57% mensual.

¿Cuánto debieron ganar los porteños para estar por encima de la línea de la pobreza y de la indigencia en julio? Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

A su vez, el relevamiento contempla la realidad en que viven otros tipos de hogares porteños. Por ejemplo, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó más de $810.147 para no ser considerada pobre, mientras que dos jóvenes de 25 años que alquilan en la ciudad requirieron un ingreso superior a los $1.121.908 para traspasar esa misma línea.

Por último, se relevó la canasta básica alimentaria (CBA), la cual delimita el dinero necesario para satisfacer las necesidades nutricionales de la población y define la línea de indigencia. Para la familia tipo de cuatro integrantes, la barrera se ubicó en $880.938, mientras que la pareja de jubilados necesitó $444.801 y los jóvenes adultos unos $534.339.

En este caso, la variación mensual fue del 2,62%. La cifra se encontró por debajo de la inflación general de julio en CABA, la que marcó un 2,9% frente a mayo. En este período, el rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas marcó un avance del 1,9%, con un fuerte impacto del aumento en verduras.