Si la cuarentena se extiende hay gente que no podría dejar el inmueble en el que actualmente vive

María Julieta Rumi 24 de marzo de 2020 • 15:47

A fines de este mes vencen en la ciudad de Buenos Aires unos 20.000 contratos de alquiler y, si la cuarentena dispuesta actualmente hasta el 31 de marzo se mantiene, no habría inconvenientes ya que los inquilinos podrían mudarse en el plazo estipulado. Pero, si el aislamiento se prolonga hasta el lunes 13 de abril como ya da por hecho el Gobierno, surgirían problemas vinculados a las condiciones de una prórroga y el pago .

Fernando Muñoz , a cargo de la Defensoría del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, dijo a LA NACION que, por el momento, solo reciben consultas muy puntuales de personas que tenían que mudarse y no pueden hacerlo, aunque estiman que la semana que viene -cuando haya alguna novedad sobre el futuro del aislamiento- seguramente habrá una cantidad de consultas vinculadas a la finalización de contratos.

"Vamos a tener dos cuestiones: Los contratos que se terminan, que en la ciudad de Buenos Aires estimamos que son de 15.000 a 20.000 , y la forma de pago, que en muchos casos es en efectivo con una visita personal", advirtió.

En este sentido, dijo que desde la Defensoría recomendarán que los contratos se prorroguen por 30 días por el mismo valor y que no se cobren punitorios en caso de que no se cumpla con la fecha de pago en mano.

En tanto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar , dijo que le alcanzarán al Gobierno una propuesta para digitalizar los contratos de alquiler, aunque señaló que hay instancias presenciales que son difíciles de reemplazar como la firma de una prórroga o la entrega de llaves.

"Deberíamos ser convocados para que, entre todos, podamos buscar un solución. Si continúa la cuarentena hay que pensar en una prórroga o extensión del contrato aunque por el aislamiento no podríamos firmar eso. Hay que ver qué mecanismo buscamos", explicó y dijo que, para el caso del cobro de alquileres en forma presencial, se podría correr la fecha de pago para que sea entre el 13 y el 15 de abril aunque a futuro los pagos también tendrían que digitalizarse.

"Hay que ir a una digitalización total, incluso del pago, porque en los billetes se puede traspasar el virus. Hay que repensar hacia futuro cómo queda el tema del dinero", agregó.

Por su parte, Gervasio Muñoz , de Inquilinos Agrupados, señaló que están recibiendo muchos llamados de personas que dicen que no podrán pagar el alquiler en abril y también casos de inquilinos a los que los propietarios les piden un 100% de aumento para renovar el contrato o $1000 por cada día que se queden de más .

"Hay una idea del Gobierno de que nadie va a desalojar a nadie y eso no es así. Hay muchos desalojos que no son a través de la Justicia. Entonces para nosotros es fundamental que se extiendan automáticamente los contratos de alquiler por lo menos por seis meses, que se suspenda el pago del alquiler hasta que se termine la emergencia sanitaria y que el o los alquileres que queden impagos se puedan financiar para pagarlos en 12 cuotas", exigió.

Al igual que Bennazar, Muñoz también esperaba ser convocado por el Gobierno. "Tenemos un problema muy grande y es que no tenemos diálogo con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ella no está al frente de lo que suceda con el tema vivienda sino el Poder Ejecutivo al que le hicimos llegar nuestras propuestas, pero nos vamos enterando por terceros que no hay intenciones de sacar una medida respecto de los alquileres de vivienda . Ni siquiera nos dicen de armar una instancia de diálogo. Calculamos que hay 22.000 contratos que se vencen a fin de mes solo en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en todo el país hay nueve millones de inquilinos solo de vivienda", cerró.