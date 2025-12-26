Un dato reconfirma que el consumo tuvo un mal mes antes de las Fiestas

Como consecuencia de la inflación y los ingresos familiares, el consumo de los hogares cayó en noviembre, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Es decir, que, en términos interanuales, la actividad del sector disminuyó un 2,8%, mientras que en comparación con octubre, registró una caída del 1,3%.

A pesar de la disminución del consumo en el mes, en comparación con el mismo periodo acumulado del año anterior, los niveles de consumo aumentaron un 2,7%. Sin embargo, como señala la CAC, ello se debe principalmente a la fuerte contracción registrada en 2024.

La CAC informó que el resultado negativo de noviembre se destacó en el contexto general de 2025: “De esta manera, en noviembre, el IC registró un decrecimiento interanual del 2,8%, registrando una excepción en un 2025 que marcó variaciones positivas mostradas respecto a igual mes del año anterior.”

Según el informe, la dinámica del consumo está influida en gran medida por la inflación y los ingresos familiares. La CAC estima que los ingresos nominales medios de los hogares en noviembre fueron de $2.582.000, lo que, una vez tenida en cuenta la inflación, representa un ligero descenso respecto de octubre. Esto se produce además en un momento en que la inflación sigue aumentando, ya que la variación de los precios superó el 2% por tercera vez este año. En noviembre fue un 2,5%, según datos del Indec.

La CAC estima que los ingresos nominales medios de los hogares en noviembre fueron de $2.582.000, lo que, una vez tenida en cuenta la inflación, representa un ligero descenso respecto de octubre. G. Soler Tomasella - Shutterstock

Sin embargo, la CAC señaló que, en términos generales, la dinámica de los precios se mantiene relativamente estable. “Si se analiza la inflación en perspectiva de mediano plazo, la variación general de los precios continúa dentro de la tendencia de estabilidad que se consolida desde 2024”, indicó la cámara en su informe.

Además, el documento situó los datos de noviembre en un entorno político y financiero más estable, sobre todo, tras las elecciones legislativas de octubre y los cambios en el tipo de cambio. También se destacó que las recientes decisiones políticas favorecen la estabilidad a finales de año, señalando que “la modificación en el esquema de bandas de flotación recientemente anunciado consolida un fin de año calmo en términos de dólar, precios e ingresos.”

En la misma línea, se destacó que el consumo y la actividad económica están relacionados, ya que tanto el EMAE como el IC se recuperaron frente al año pasado. Sin embargo, el impulso se moderó recientemente y el EMAE experimentó un descenso del 0,5% en su último dato disponible, poniendo fin a tres meses consecutivos de crecimiento.

Dentro del consumo general, los distintos sectores registraron niveles de variación volátil, con un crecimiento interanual del 16,8% y del 5,2% en ropa y calzado y ocio y cultura, respectivamente. Sin embargo, durante el mismo periodo, el transporte y los vehículos mostraron una caída del 2%, mientras que la vivienda, los alquileres y los servicios públicos experimentaron un ligero descenso del 0,6%.

El transporte y los vehículos registraron una caída del 2,0%, mientras que la vivienda, los alquileres y los servicios públicos experimentaron un ligero descenso del 0,6%.

El informe también señaló que los demás sectores reflejaron un descenso del consumo del 5,7%, lo que, a su vez, impulsó el descenso general. Los bienes de consumo masivo evidenciaron un estancamiento, con una disminución interanual del 0,1%. Esto se atribuyó a una recomposición del consumo, con una mayor participación relativa de los bienes duraderos frente a los productos básicos.

En cuanto al crédito, aunque continúa creciendo en términos reales, muestra signos de desaceleración, según la CAC: “El crédito a hogares y familias muestra un sostenido crecimiento, que tras casi dos años de ascenso, recién en el último tiempo, comienza a mostrar signos de agotamiento.” A pesar de ello, los patentamientos de automóviles y las escrituras de propiedad siguen creciendo, lo que constituyó la principal fuente de crecimiento del crédito en general.

En síntesis, se subrayó que noviembre no debe considerarse un cambio de tendencia en el consumo de los hogares, sino una estabilización tras el fuerte descenso experimentado en 2024, con la esperanza de una mayor estabilización económica en 2026.

Supermercados

Las ventas nominales en octubre fueron de $2,17 billones, lo que supone un incremento interanual del 27,8%. Daniel Basualdo

La conclusión de la CAC llegó en el marco de los últimos datos del Indec sobre las ventas en supermercados, según los cuales las ventas reales crecieron un 2,7% interanual en octubre. Además, en términos mensuales, esto representó un aumento del 1,6%.

De la misma manera, las ventas nominales en octubre fueron de $2,17 billones, lo que supone un incremento interanual del 27,8%.

Autoservicios mayoristas

En los mayoristas la actividad real sigue por debajo de los niveles de 2024. rodrigo-nespolo-10977 - LA NACION

A pesar del aumento de las ventas reales en los supermercados, las de los mayoristas de autoservicio se contrajeron en octubre un 9,3% interanual. Esto se produce a pesar de que las ventas totales ascendieron a $342.800 millones, lo que indicó un aumento interanual del 12% a precios corrientes. En términos intermensuales ajustados estacionalmente, esto supuso un aumento del 4,2%, lo que implicó que, a pesar del repunte mensual en este sector, la actividad real sigue por debajo de los niveles de 2024.