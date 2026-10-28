Cyber Monday 2026: el 85% de los argentinos afirma que la IA podría influir en sus decisiones de compra

La inteligencia artificial (IA) cobra un rol cada vez más protagónico en nuestra vida cotidiana, en especial cuando se trata de decisiones de compra. Desde búsquedas personalizadas hasta comparación de precios y descuentos, esta tecnología empieza, poco a poco, a cambiar la manera en que los usuarios buscan, evalúan y deciden qué comprar.

De hecho, el 69% de los argentinos que utiliza IA afirma que comenzaron a planificar e investigar sus compras antes de lo que lo harían normalmente. El dato surge de un reciente estudio de Google e Ipsos, publicado a pocos días del Cyber Monday, que este año se hará del 2 al 4 de noviembre.

Magdalena Prat Gay, gerenta comercial de Retail en Google Argentina, define al consumidor local como “estratégico” y “entrenado”. “Los argentinos usan la IA para evaluar alternativas y optimizar su presupuesto”, indica. Y profundiza: “Vemos que las consultas en Google son tres veces más largas que antes y que aprovechan el potencial de la IA para evaluar alternativas, comparar beneficios y asegurarse de que estén accediendo a oportunidades de ahorro reales”.

El 69% de los argentinos que utiliza IA afirma que comenzaron a planificar e investigar sus compras antes de lo que lo harían normalmente

Estos datos y características no son casualidad, sino que se enmarcan dentro de una consolidación del e-commerce en el país. De acuerdo a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), nueve de cada diez argentinos ya compraron alguna vez online y el 73% realizó al menos una compra online en los últimos seis meses. Además, el 60% investiga ofertas en múltiples categorías entre uno y tres meses antes de comprar.

La influencia de la IA

En la previa del Cyber Monday, el 85% de los encuestados señala que se vería influenciado a elegir una marca, tienda o producto por la recomendación de una IA. Por otro lado, los argentinos recurren a la IA para identificar la mejor relación precio-beneficio (36%), comprobar si los descuentos son reales y valen la pena (33%), buscar sugerencias sobre los mejores modelos o marcas (30%) y entender más sobre el producto para tomar mejores decisiones (28%).

En este escenario, el 60% utiliza Gemini —la IA de Google— como su principal herramienta para orientar sus decisiones. A su vez, los usuarios de Visión General y Modo IA (76%), dos alternativas para recibir respuestas preprocesadas por la IA (en reemplazo de una lista de links con información) sostienen que pueden tomar decisiones de compra más rápidas gracias a estas tecnologías.

Sin embargo, la validación humana sigue siendo fundamental, apuntan desde Google. ¿El motivo? El 39% busca que la recomendación venga acompañada de reseñas de personas reales. Es allí donde los creadores de contenido y las plataformas cobran un rol clave, siendo YouTube la principal. En números concretos, el 75% de los argentinos utiliza YouTube para informarse sobre productos y servicios, mientras que el 67% confía plenamente en las recomendaciones de los creadores de esta plataforma para sus decisiones de compra.

Los creadores de contenido en YouTube son clave en la búsqueda reseñas, apunta la investigación Shutterstock

“Los creadores de contenido crean comunidades. La gente se siente casi familiar de ellos, son super fanáticos y confían muchísimo en su voz”, asegura Prat Gay.

Expectativas del consumidor

En línea con la idea de un consumidor previsor y estratégico, el estudio también revela que los argentinos tienen intenciones de comprar durante el Cyber Monday, pero dependerá de los descuentos que se ofrezcan. El informe identifica tres grupos: los “cazaofertas” (53%), que comprarán solo si encuentran ofertas relevantes que justifiquen el gasto; los “decididos” (37%), que saben exactamente qué van a comprar y están esperando el evento; y los “impulsivos” (10%) que decidirán a último momento, según el impacto de las oportunidades relámpago.

Por otro lado, la anticipación en las búsquedas se concentra principalmente en categorías como Decoración (62%), Viajes (61%) y Retail (56%), para las que los usuarios consultan precios entre tres meses y una semana antes del evento, recurriendo a múltiples canales e integrando la IA en su recorrido.

Los argentinos tienen intenciones de comprar este Cyber Monday, pero dependerá de los descuentos que se ofrezcan Jirapong Manustrong - Shutterstock

“Para las marcas, la fórmula del éxito en este Cyber Monday se sostiene sobre tres pilares: el interés nace en el producto, la viabilidad se decide en las cuotas y la compra se concreta si el envío es conveniente. Finalmente, la confianza es el hilo conductor: el comprador argentino busca calidad certificada, precios transparentes y certezas de entrega desde el primer clic”, sostiene Prat Gay.

Desde Google remarcan que el Cyber Monday “es un evento omnicanal”: si bien la mayoría de las compras planean concretarse en sitios de e-commerce (62%), los locales físicos siguen siendo importantes (47%), mientras que las aplicaciones ganan terreno (25%).