Google actualiza el Modo IA y AI Overviews con enlaces más claros, contexto sobre las fuentes y artículos de actualidad

Google ha actualizado el Modo IA y AI Overviews en la experiencia de búsqueda para mostrar enlaces más claros, ofrecer más contexto sobre las fuentes y facilitar descubrir artículos de actualidad con carruseles, de cara a mejorar la interacción con el contenido deseado para los usuarios.

El gigante tecnológico ha trasladado su intención de hacer que explorar la web sea “más sencillo, visual y atractivo”, con opciones que se ajusten al contenido de interés para los usuarios, en línea con funciones como la de Fuentes preferidas, cuyo uso se ha multiplicado por más de siete desde principios de este año.

En este sentido, Google ha anunciado novedades para las respuestas del Modo IA y AI Overviews, como es el caso de aumentar la presencia de enlaces integrados. Esto es, enlaces que se encuentran en palabras o frases dentro de una respuesta de IA, que ayudan a profundizar en un tema en el momento en el que se está leyendo.

Así, Google ha compartido que aumentará de forma significativa el uso de estos enlaces, además de mostrarlos en una posición “más destacada” de las respuestas, de manera que los usuarios encuentren más accesibles estas fuentes “justo cuando las necesitan”, como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog.

Siguiendo esta línea, para aquellas ocasiones en las que se necesita encontrar una página web concreta, de cara a completar una tarea determinada u obtener información específica, la tecnológica ha comenzado a probar una nueva experiencia de visualización en la búsqueda con IA, que destaca este tipo de enlaces específicos en una sección dedicada en la parte superior de las respuestas.

En esta sección dedicada, Google introducirá información detallada sobre la utilidad de cada enlace y contexto adicional, afinando la búsqueda y ampliando la función ya disponible para mostrar los enlaces de forma destacada cuando se intenta acceder a un sitio web en particular.

Por ejemplo, cuando se necesite encontrar una página web de devoluciones de una marca concreta o el contacto de una empresa para realizar una consulta, Google mostrará directamente los enlaces web que lleven a estos sitios.

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Por otra parte, Google ha comenzado a implementar carruseles destacados para artículos de actualidad en las funciones de búsqueda con IA en más ubicaciones e idiomas a nivel mundial. Así, estos carruseles resaltarán las fuentes preferidas de los usuarios, facilitando encontrar sus sitios web de interés para informarse.

Igualmente, pensado para los usuarios que busquen profundizar en un tema concreto, Google ha señalado su intención de facilitar enlaces que “despierten la curiosidad”. Para ello, ha indicado que están actualizando los enlaces que se muestran al final de algunas respuestas de IA para que sean “más atractivos y destacados”, incluyendo miniaturas de imágenes y un diseño más interactivo.

Finalmente, los resultados de video ahora han comenzado a mostrar los nombres de sus creadores y editores, de manera que se enlace directamente a sus perfiles de búsqueda en el Modo IA. Con estos perfiles, la tecnológica pretende ofrecer una forma más rápida de conocer a los creadores y su trabajo.