De animales a próceres: Alberto Fernández confirmó el cambio de figuras en los billetes

No por una cuestión de fondo -como la inflación- sino por una de forma, el peso vuelve a estar nuevamente en el centro de la escena política. Quien lo colocó allí fue el propio presidente Alberto Fernández hoy en el acto por el aniversario de la muerte de San Martín. Allí adelantó que volverán las figuras de próceres en el papel moneda argentino.

Tanto Fernández como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmaron públicamente el compromiso oficial de cambiar las figuras actuales de flora y fauna local dispuesta por la gestión de Federico Sturzenegger en el Banco Central (BCRA) para iniciar una transición de nuevo hacia los próceres nacionales, lo que vuelve a reabrir una polémica.

La Casa de la Moneda sólo estaría aguardando la orden de impresión. Además, indicaron a LA NACION que no habrán billetes de mayor denominación (se especulaba que podrían sumarse billetes de $2000 y $5000).

En el acto, el Presidente anunció: “Los billetes son papeles que circulan, pero allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Ahí tienen que estar nuestros mejores hombres y mujeres”. El mandatario confirmó algunas caras. José de San Martín, Manuel Belgrano, Juana Azurduy y Miguel de Güemes formaran parte de los nuevos dibujos. Altas fuentes del Gobierno confirmaron a LA NACION que habrán dos próceres por billete.

Los billetes de animales entraron en circulación en 2017. Shutterstock - Shutterstock

Así, la polémica resurge. En los primeros meses de la gestión del Frente de Todos, el Presidente se había referido a la decisión de su predecesor, Mauricio Macri, de cambiar las figuras de los billetes de próceres a animales autóctonos. “Cuando veo en billetes tantos animalitos y no a Belgrano no saben lo mal que me siento”, dijo en febrero de 2020.

Miguel Ángel Pesce, el presidente del BCRA anunció en enero de 2020 que, de manera progresiva y a medida que se desgasten los papeles, iban a desaparecer las figuras del yaguareté, la ballena franca austral, la taruca, el guanaco, el hornero y el cóndor andino, y que se reemplazarían por “personas que se identifiquen con los valores sociales”.

Quiénes si y quiénes no

Entonces se abrió una nueva grieta entre la oposición y el oficialismo. El debate avanzó sobre quiénes o qué deberían llevar impresos los billetes del peso argentino. Las redes sociales estallaron con propuestas y algunos diputados enviaron notas al Central para evitar el cambio, ya que no se lo consideraba una prioridad.

La discusión que se abrió entonces persiste. Quiénes representan lo suficiente a los argentinos como para estar un papel moneda y quiénes deberían ser dejados a un lado. Los nombres que entran en la polémica son múltiples: Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín, entre otros. Algunos, buscando unanimidad, propusieron a Diego Maradona. En el Gobierno aseguraron que iban a respetar la paridad de género y que incorporarían figuras femeninas.

El fuego cruzado también revive un viejo debate sobre el costo de realizar el cambio. En enero de 2020, el diputado Luis Petri señaló que el costo de reemplazarlos era de $6000 millones. Fue entonces que el Gobierno dijo que el cambio se haría gradualmente y apaciguó las críticas. Sin embargo, el costo actualizado del anuncio oficial se desconoce.

Voy a solicitar al BCRA se abstenga de reemplazar los billetes teniendo en cuenta su costo, $ 6 mil millones y la emergencia promovida por el oficialismo. Más de 200 mil personas se podrían beneficiar con la tarjeta alimentaria para combatir la pobreza de generarse ese ahorro — Luis Petri (@luispetri) January 8, 2020

“En el mismo tiempo que cambiaban a San Martín por una ballena, en esos mismos años, no tenía sentido construir hospitales ni universidades, ni desarrollar la ciencia y la tecnología. Tenía más sentido que una pyme se convierta en importadora antes que seguir produciendo. Tuvo mucho más sentido jugar financieramente apostando a la suba y baja del dólar, las acciones y los títulos que darle trabajo a todos ustedes”, dijo hoy Fernández cuestionando a Cambiemos.

Kiciloff también mostró su disgusto con los animalitos de los billetes y su desacuerdo con haber sacado de circulación el billete de $5. “¿A quién se le pudió (sic) ocurrir sacar a San Martín de los billetes y reemplazarlo por un animalito?”, se preguntó. Las críticas en las redes se multiplicaron. Los internautas, más allá del furcio del gobernador, recordaron que fue en realidad Alberto Fernández quien decidió sacar ese billete de circulación.