La economía llega al inicio de 2027 con señales contrapuestas en dos sectores clave. Mientras la industria manufacturera profundiza su pesimismo y anticipa menores niveles de producción y empleo, los supermercados y autoservicios mayoristas muestran una mejora en sus expectativas, aunque todavía condicionada por la debilidad del consumo.

En ambos casos, la insuficiencia de la demanda continúa siendo el principal obstáculo para la actividad, en un contexto en el que aquellas ramas más vinculadas con el mercado interno están siendo las más afectadas por el actual modelo económico.

Estos datos surgen de las encuestas de Tendencia de Negocios difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que relevaron la percepción de empresarios sobre la situación actual y las perspectivas para el trimestre noviembre 2026-enero 2027. El período resulta especialmente relevante porque marca la entrada a un año electoral en el que la evolución de la economía tendrá un fuerte peso político.

La confianza empresarial de la industria se ubicó en octubre en -20%, por debajo del -18,9% de septiembre. En supermercados y autoservicios mayoristas, en cambio, el indicador pasó a terreno positivo y alcanzó 0,4%, tras el -4,3% del mes anterior.

El panorama más complejo se observa en el sector manufacturero. El 24,1% de las empresas prevé reducir su producción en los próximos tres meses, mientras que solo el 12,8% espera incrementarla. El balance resultante fue de -11,3 puntos, peor que los -6,1 puntos del relevamiento previo.

La debilidad también se refleja en la cartera de pedidos. Casi la mitad de las firmas (49,9%) considera que se encuentra por debajo de los niveles normales y apenas el 4,2% la ubica por encima. El saldo negativo alcanza los 45,7 puntos.

Las perspectivas sobre la demanda interna tampoco son alentadoras: el 28,3% de las compañías espera una caída de los pedidos y el 12,5% prevé un aumento, lo que arroja un balance negativo de 15,8 puntos.

La falta de compradores sigue siendo el principal problema del sector. El 52,7% de los empresarios identifica a la demanda interna insuficiente como la principal limitación para aumentar la producción. Detrás aparecen la competencia de importados (11,3%), la incertidumbre económica (6,9%) y la debilidad de la demanda externa (4,4%).

El deterioro también alcanza al mercado laboral, ya que el 16,4% de las empresas anticipa una reducción de personal y apenas el 5,6% prevé contrataciones, lo que genera un saldo negativo de 10,8 puntos. Las horas trabajadas muestran una tendencia similar.

El economista Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D, dijo que la última encuesta del Indec muestra que la actividad industrial todavía no parece encontrar un piso. “En octubre, la confianza volvió a caer y, para los próximos tres meses, el 24,1% de las fábricas espera producir menos, frente a un 12,8% que prevé producir más”, señaló.

Según Coatz, persiste el “efecto sándwich”. Y, en ese sentido, explicó: “De un lado, los costos en dólares presionan cada vez más y gana peso la competencia importada. Del otro, el 52,7% de las empresas señala que la debilidad de la demanda interna es su principal freno para aumentar la producción”.

Con vistas a lo que viene, Coatz concluyó: “Si estas condiciones se mantienen, es probable que continúe la pérdida de empresas y, sobre todo, de empleo industrial formal, que desde I+D estimamos en torno a 3500 puestos por mes”.

Un poco de optimismo

El escenario es distinto en supermercados y autoservicios mayoristas. Aunque las empresas siguen evaluando negativamente su situación actual, las expectativas para los próximos meses mejoraron.

Un tercio de las firmas (33,3%) considera que su situación comercial es mala y solo el 4,8% la define como buena. Sin embargo, el 31% espera una mejora en el trimestre noviembre-enero, frente al 6% que prevé un empeoramiento. El balance positivo alcanza los 25 puntos porcentuales, por encima de los 16,3 puntos del relevamiento anterior.

También aparecen señales moderadamente positivas en los pedidos a proveedores: el 19% estima que aumentarán y el 16,7% proyecta una reducción.

Aun así, la demanda sigue siendo el principal condicionante. El 61,9% de las empresas señala la debilidad del consumo como el factor que más limita la expansión de la actividad comercial. Aunque representa una leve mejora respecto del 63,6% de tres meses atrás, continúa mostrando un escenario frágil.

Otros factores que ganan peso son el costo laboral (21,4%) y el costo del financiamiento (8,3%). La mejora de las expectativas tampoco se traduce por ahora en más empleo. El 20,2% de las compañías prevé reducir personal y solo el 8,3% anticipa nuevas incorporaciones, con un balance negativo de 11,9 puntos.

En un escenario en el que lo que se le reclama al Gobierno es que impulse la actividad, por ahora, los datos oficiales muestran una recuperación comercial apenas incipiente y una industria que continúa sin encontrar señales claras de reactivación. La evolución del consumo durante los primeros meses de 2027 será clave para determinar si ese cambio de expectativas logra consolidarse o queda limitado a algunos sectores de la economía.