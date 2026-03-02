¿De dónde saldrán los nuevos empleos? La apuesta del Gobierno que explicó Milei en el Congreso

El presidente Javier Milei se refirió ayer, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, a uno de los ejes que —según él mismo reconoció— dominó el debate en las últimas semanas: tras el cierre de algunas empresas industriales, ¿cómo se generarán puestos de trabajo en el futuro?

El mandatario puso el foco en el desarrollo del sector energético. Sostuvo que la posibilidad de contar con petróleo, gas y electricidad a precios competitivos otorgará una ventaja al resto de las industrias argentinas.

“La energía barata es el insumo transversal que cambia la ecuación de localización industrial. Donde hay energía abundante y barata, se instala la industria pesada. Veremos crecer la petroquímica, la siderúrgica, el aluminio —pero no el del tongo—, la producción de hidrógeno, el procesamiento de litio y minerales críticos. Y veremos data centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia, donde el frío natural y la energía crean condiciones únicas para la infraestructura de la Inteligencia Artificial. Digo, al margen del capital humano enorme que tenemos para responder a esa demanda”, afirmó.

Luego agregó: “ Muchos temen que en la Argentina del mañana falte trabajo, pero nosotros no. Todas estas nuevas industrias van a suplir con creces la demanda de empleo retirada por las viejas industrias, y con muchos mejores sueldos ”.

El Gobierno proyecta que 12 proyectos aprobados bajo el RIGI generarán más de 35.000 puestos de trabajo Marcos Brindicci - LA NACION

En particular, destacó el potencial del sector minero. “Si no fuera por cavernícolas como ustedes [le hablaba al espacio kirchnerista], e hiciéramos las cosas no como una gran hazaña sino como las hace Chile, la Cordillera nos daría un millón de puestos de trabajo reales; no cosas inventadas en el sector público para tapar las atrocidades en materia de empleo”, sostuvo.

El debate sobre la creación de empleo se reactivó porque, si bien la economía acumula dos años consecutivos de crecimiento —con una mejora superior al 10%, según indicó el propio Milei—, en ese período se perdió empleo formal.

De acuerdo con datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), elaborados por la Secretaría de Trabajo, entre noviembre de 2023 —mes previo a la asunción de Milei— y noviembre de 2025, último dato disponible, se registró una pérdida neta de 192.400 puestos de trabajo asalariado privado. Si se suma la reducción del empleo público impulsada por la denominada “motosierra”, la caída total de asalariados registrados supera los 270.000.

El especialista en mercado laboral Luis Campos aportó otros datos que describen la dinámica del útlimo tiempo. Mientras que entre 2024 y 2025 se expandieron con fuerza los sectores de agro, minas y canteras (petróleo, gas y minería) e intermediación financiera, el empleo en esas actividades prácticamente no creció e incluso cayó.

Milei promete que la minería y la energía reemplazarán los empleos perdidos; parte del equipo económico escuchó ayer el discurso en el Congreso Marcos Brindicci

El agro, por ejemplo, registró un crecimiento de 41% en los últimos dos años, pero el empleo aumentó apenas 1,8%. En minas y canteras, la actividad subió 16% en el mismo período, aunque el empleo en petróleo, gas y minería cayó 3,3%. En el sector financiero, pese a un alza de 18,7% en la actividad, el empleo retrocedió 2%.

En contraste, los sectores intensivos en mano de obra, como la industria y la construcción, sufrieron una caída tanto en la actividad como en el empleo. Según el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la industria retrocedió 8% en los últimos dos años y perdió 3,2% de sus puestos de trabajo; en la construcción, la actividad cayó 14% y el empleo formal se redujo 17,6%.

Hacia adelante, hay 12 proyectos aprobados para ingresar al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), que implicarán desembolsos por US$26.623 millones, según datos oficiales. Estas iniciativas proyectan la creación de 35.600 puestos de trabajo.

Sin embargo, solo en la industria se perdieron 65.000 empleos formales en los últimos dos años, de acuerdo con registros de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Como referencia, la inversión de US$18.000 millones que realizará la empresa Vicuña en San Juan durante la próxima década para producir cobre demandará 12.000 trabajadores directos en el pico de construcción. En la etapa operativa, proyecta 5000 puestos directos y unos 19.000 indirectos, a través de proveedores de servicios que van desde el catering diario —desayuno, almuerzo, merienda y cena— hasta la logística, el mantenimiento, la limpieza y la recolección de residuos.

La pregunta sobre cómo se generarán empleos en un contexto de avance tecnológico no es exclusiva de la Argentina. Se trata de un interrogante que atraviesa a las economías de todo el mundo.