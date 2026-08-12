De la presión al financiamiento: Lamelas recibió a la cooperativa neuquina y le ofreció apoyo para su expansión en Vaca Muerta

“Esperamos seguir trabajando juntos”, dijo el embajador en medio de la polémica. Finalmente, se concretó la reunión entre la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) y la embajada de los Estados Unidos. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Bosch, residencia oficial del diplomático Peter Lamelas, alrededor de las 12 del mediodía y duró una hora y media, según pudo saber LA NACION.

Recibí hoy en el Palacio Bosch a las autoridades de CALF. Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos. Esperamos seguir trabajando juntos. — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) August 12, 2026

“Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos”, publicó el embajador Lamelas en X.

Por su lado, la cooperativa eléctrica sostuvo en un comunicado institucional que “la reunión se enfocó en la prioridad de seguridad de las telecomunicaciones y la planificación de expansión de las redes de CALF”.

“Ambas partes coincidieron en la importancia de mantener el diálogo por los canales institucionales. El embajador expresó particular interés en la expansión de CALF en la región de Vaca Muerta, y mencionó la disposición de su gobierno a explorar posibilidades para apoyar a ese desarrollo en términos de financiación, equipamiento y calidad”, agregó la firma.

CALF recibió presiones por parte de Estados Unidos por una negociación vigente de la cooperativa con Huawei

Fuentes que participaron en el encuentro dijeron a LA NACION que la jornada se dio en un ambiente ameno, en la Sala de Música del Palacio Bosch. La postura de la cooperativa se habría mantenido firme al explicar cuestiones políticas y técnicas. Lamelas habría entendido los planteos y se mostró dispuesto a presentarle a la eléctrica neuquina empresas con buenas condiciones de contratación. Ambas partes intercambiaron contactos y el evento concluyó en buenos términos, a pesar de que no hubo foto oficial.

La cumbre ocurrió después de la controversia por presiones a través de WhatsApp de la diplomacia estadounidense para dar de baja unas vigentes tratativas entre CALF y la tecnológica china Huawei para la construcción de un data center en la zona de influencia de Vaca Muerta. En los días posteriores, un intercambio de misivas entre la embajada y la cooperativa terminó por distender el conflicto y dar lugar al encuentro de hoy.

En representación de la empresa, asistieron el presidente del Consejo de Administración, Marcelo Severini; el vicepresidente segundo, Carlos Quintriqueo; la secretaria general, Yenny Fonfach; el director de tecnologías (quien oportunamente dijo recibir los mencionados mensajes), Sergio Fernández Novoa; la gerenta superior, Florencia Quiroga; y el responsable de comunicación, Agustín Mozzoni.

El presidente del consejo administrativo de la cooperativa eléctrica CALF, Marcelo Severini

En la contraparte estadounidense, acompañaron a Lamelas el consejero político Josh Temblador; el consejero económico, Matthew Stokes; la consejera de asuntos públicos, Lydia Barraza; y el agregado de prensa, Michael Brooke. No participó Andrew Dilts, agregado de asuntos económicos, quien habría enviado los mensajes de texto al gerente de CALF, ya que estaría de viaje.

Comisión en Diputados

Antes de la distensión diplomática de hoy, hubo una reunión informativa en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados de la Nación. En ella, la conducción de CALF, con la ausencia de Severini, expuso sobre lo que consideró una “intromisión” directa en su autonomía corporativa y adelantó la cumbre de hoy.

Frente a las denuncias de presiones vía WhatsApp por parte de EE.UU. —que incluían advertencias de revocar visados a los directivos si se contrataba tecnología china— el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso “avanzar en una convocatoria a las autoridades de la embajada para que vengan a dar cuenta de este acontecimiento”.

El titular de la comisión, el chaqueño Aldo Leiva, oficializó la moción durante la tarde de hoy al citar al embajador Lamelas para el próximo miércoles 19 de agosto a las 13 horas, “a fin de que exponga sobre los hechos referidos”.

🇦🇷SOBERANÍA ARGENTINA🇦🇷



El pasado martes recibimos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, que presido, a la Cooperativa CALF de Neuquén por los hechos de público conocimiento relacionados con las graves denuncias de presiones y amenazas.



En virtud de lo conversado en la… pic.twitter.com/yAjwCjFBTi — Aldo Adolfo Leiva (@AldoAdolfoLeiva) August 12, 2026

En su testimonio, el gerente Fernández Novoa aseguró que la tecnología de Huawei sostiene parte de la estructura del Estado: “El data center más importante de YPF es Huawei”, dijo y sumó: “El storage del Banco Central es Huawei, el de ARCA, de Trenes Argentinos, del Senasa, del Correo y de muchas otras provincias”.

En ese marco, Fernández Novoa afirmó que el proyecto pendiente con la tecnológica china no responde a preferencias geopolíticas, sino a una necesidad de desarrollo para Vaca Muerta. El plan de CALF consiste en la construcción de parques solares y una “red troncal en todo el circuito petrolero de Neuquén: de Añelo a Rincón de los Sauces y a la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Có”.

“Por cada parque solar construido, la idea es destinar 1 megavatio para un data center porque es necesario tener soberanía de datos”, precisó el gerente al argumentar que la mayor parte de los servicios digitales en la cuenca petrolera están monopolizados por firmas transnacionales, almacenados en nubes fuera de la Argentina.

Quintriqueo lamentó la falta de respaldo político que encontraron en la gobernación provincial de Rolando Figueroa: “No ha habido una expresión. Muchas veces los silencios hablan, y lo que hubo fue un silencio y no un acompañamiento”.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén Gentileza

En este contexto, el senador por Neuquén de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, ofreció gestiones a CALF, según pudo averiguar LA NACION. Ayer, el legislador realizó una visita a la embajada de EE.UU. y la semana pasada se reunió con el embajador chino Wang Wei en el Senado. Ambos encuentros fueron en el marco de los Grupos Parlamentarios de Amistad.

Del lado de la gobernación de Neuquén, insisten en que la cooperativa es una empresa privada.