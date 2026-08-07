El embajador de EE.UU. le contestó a la eléctrica neuquina y advirtió sobre los riesgos de contratar tecnología china

Luego de la intimación que la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) le envió a la diplomacia estadounidense, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, respondió formalmente a la conducción de la distribuidora eléctrica, lo que le valió, a la vez, un cruce por parte de la representación china en el país.

En la carta de ayer a la que accedió LA NACION, el diplomático ratificó que las advertencias transmitidas a través de WhatsApp al gerente tecnológico de CALF sobre la contratación de la empresa tecnológica china Huawei reflejan de forma fiel la política oficial de Washington.

“Confirmo que la correspondencia refleja fielmente la política de los Estados Unidos. Como embajador, mi obligación y prioridad en la Argentina es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense, la cual está profundamente entrelazada con el crecimiento y la seguridad económica de la propia Argentina; es en el espíritu de buena voluntad e interés mutuo que hemos planteado este asunto a la cooperativa”, señaló Lamelas.

Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina JUAN MABROMATA - AFP

En el escrito al presidente del consejo de administración, Marcelo Severini, y al resto de las autoridades directivas de la firma neuquina, Lamelas sostuvo que “agradecería la oportunidad de mantener una reunión de la próxima semana —ya sea presencial, virtual o telefónica— con uno o más miembros de la CALF para entender las compras tecnológicas planificadas”.

“Las empresas sujetas a las leyes de inteligencia y seguridad chinas están obligadas a entregar los datos que recopilan —en cualquier parte del mundo— al Partido Comunista Chino”, enfatizó Lamelas en el documento.

En esa línea, el diplomático norteamericano agregó: “Dada la importancia de Vaca Muerta para la economía de Neuquén y para las propias operaciones de CALF, consideramos que proteger estos datos es una prioridad compartida: una cuestión que afecta la seguridad y la posición competitiva a largo plazo de la provincia, no solo los intereses de Estados Unidos”.

“Nuestro papel como Embajada es promover tecnologías seguras y fiables, y agradeceríamos la oportunidad de conversar sobre proveedores alternativos confiables que eviten estos riesgos. Espero con interés continuar este diálogo a favor de nuestro interés compartido por la seguridad y la prosperidad a largo plazo de Neuquén, la Argentina y los Estados Unidos”, concluyó.

En la contestación de CALF a Lamelas, la cual trascendió hoy y a la que tuvo acceso LA NACION, el consejo administrativo aceptó la propuesta de reunión y “designará a tal efecto una delegación institucional” para realizarla de manera presencial a partir del próximo miércoles 12 de agosto. En ese marco, se manifestó la intención de que el embajador de Estados Unidos conozca la institución personalmente.

Asimismo, la cooperativa enfatizó ser “ajena a toda controversia entre terceros Estados” y adelantó que mantendrá informado de todo el intercambio con la delegación norteamericana al Ministerio de Relaciones Exteriores encabezado por Quirno.

La respuesta de China

Tras los señalamientos de Lamelas, la embajada de la República Popular China emitió hoy un comunicado en rechazo a las acusaciones de Washington: “La Embajada de EE.UU. en la Argentina ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’, generalizado el concepto de seguridad nacional y, mediante la revocación de visados, impedido de forma descarada que empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei”.

pic.twitter.com/FtDYW99hNa — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) August 7, 2026

“Estas prácticas reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, constituyen una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado, a lo que China se opone firmemente”, apuntó la representación diplomática que encabeza el embajador Wang Wei.

Por último, el portavoz chino opinó: “Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita. Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas”.

El origen de la controversia

El conflicto se desencadenó luego de que Sergio Fernández Novoa, gerente de Tecnología de la CALF, informara haber recibido mensajes informales vía WhatsApp de Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la embajada estadounidense. El funcionario de la cooperativa afirmó a LA NACION que Dilts le escribió: “Mis superiores han manifestado su preocupación por esta iniciativa de Huawei y me han pedido saber si es posible cancelar la iniciativa o si CALF ha traspasado los límites al impulsar el avance estratégico de Huawei en la Argentina. Existe una posibilidad de terminar esta iniciativa con Huawei? (sic)”

La cooperativa CALF mantiene abierto un acuerdo para la construcción de un data center con Huawei

Además, el representante de EE.UU. le habría advertido al gerente de la distribuidora que su país “restringe o revoca visas para los directivos que expanden las operaciones de Huawei en Argentina”.

Frente a lo que consideraron un “apriete e intimidación”, el 29 de julio las autoridades de CALF intimaron al embajador a aclarar su postura. Al no recibir respuesta inmediata, el 4 de agosto la firma neuquina elevó una presentación ante el canciller Pablo Quirno para solicitar el resguardo institucional del Gobierno nacional.

En paralelo, la distribuidora neuquina —la mayor empresa del sector en la Patagonia— remarcó que su infraestructura es “multiproveedor”, al combinar tecnología de firmas estadounidenses, europeas y chinas. Sobre el data center, la empresa aclaró a este medio que el proceso no está cerrado y que, si bien Huawei ofrece ventajas comerciales y de financiamiento, también se analizan propuestas de firmas norteamericanas como Vertiv y Schneider Electric.

Tensión diplomática y equilibrio del Gobierno

Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei intenta sostener un delicado equilibrio. Pese al alineamiento geopolítico del mandatario argentino con la administración de Donald Trump, Casa Rosada avaló en los últimos días la renovación del swap de monedas con el Banco Popular de China por US$19.000 millones y evalúa para antes de noviembre una visita oficial de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Pekín.

A pesar de la consulta de LA NACION, este medio no obtuvo respuesta por parte de la Cancillería ante la disputa abierta alrededor de la tecnología que operará en la zona de influencia de Vaca Muerta.