De Pablo: “Crucemos los dedos para que no haya una crisis, porque improvisarán sin fortaleza política”

Si bien evitó predecir qué puede pasar en materia económica antes y después de las próximas elecciones legislativas, el economista Juan Carlos de Pablo dijo que los funcionarios tienen un enfoque administrativo. Es decir que, si hay menos dólares, habrá más cepo y más restricciones a las importaciones, a menos que circunstancias excepcionales los lleven a tener que tomar medidas de mayor peso, algo que llevaría a un escenario complejo porque, según él, el Gobierno no cuenta con fortaleza política.

“No hay equipo económico, porque no hay una persona que esté a cargo, que mande. Si llegarán así a las elecciones no tengo cómo saberlo y cómo estaremos después, tampoco. Supongo que no van a hacer nada salvo que las circunstancias los lleven a tener que decidir algo. En la medida que haya menos dólares, habrá más restricciones. Tienen un enfoque administrativo, que no es la lógica de los mercados”, aseguró hoy en un webinar organizado por la empresa Planexware llamado “El panorama económico de la Argentina dentro de la coyuntura”.

“En general, si los gobiernos tienen que tomar decisiones jodidas [sic] antes de las elecciones, no la toman. A veces llegan y a veces no. Los funcionarios piensan que tienen todo bajo control, pero no es así y así aparecen las crisis. Crucemos los dedos para que no haya una, porque tendrán que improvisar sin fortaleza política”, agregó.

En este sentido, afirmó que es “casi imposible neutralizar con buenos ministros de economía la carencia de poder político” y recordó los gobiernos de José María Guido, María Estela Martínez de Perón y Fernando de la Rúa.

Consultado por los efectos del aumento de la emisión monetaria, dijo que una buena lectura es saber que puede tardar menos o más, pero va a impactar en la inflación. “Es como cuando abrís el agua caliente en la ducha. Al principio no sale muy caliente, pero, si te confías y abrís de más la canilla, te quemás. Por eso es muy importante entender que, cuando te dicen que en el segundo semestre va a haber una emisión brutal, la tasa de inflación se va a enterar. No sé cuándo, pero se va a enterar”, anticipó.

En cuanto a cómo puede seguir el tema de los subsidios a las tarifas, sumó que la historia indica que va a haber una mezcla de subsidios y cortes de servicio: “En el corto plazo, como Gobierno, ponés la diferencia, pero el próximo plan antinflacionario empieza con un shock”, dijo.

Por último, se refirió a las medidas que está anunciando el Gobierno para incentivar el consumo y recordó al obispo Joaquín Piña, que le decía a los misioneros que, si alguien regalaba licuadoras, había que agarrarlas y luego votar como quisieran. “No sé qué va a influir sobre la votación”, cerró.

En la apertura del encuentro Guido Pinto, gerente comercial de Planexware, abordó los aspectos críticos para las empresas argentinas en este contexto. Destacó la necesidad de contar con cadenas de suministros optimizadas para mantener el flujo de transacciones entre proveedores y clientes y la ventaja de gestionar a través de transacciones digitales para agilizar las operaciones de la cadena de suministros y aumentar el control y la performance.

LA NACION