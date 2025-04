¿De quién es el deseo que estás financiando?

Una de las trampas más engañosas de las finanzas personales no es gastar de más, sino gastar en cosas que ni siquiera tienen que ver con vos, pero que te convencieron de que te definen. El auto que “te ganaste”. La casa que “dice quién sos”. El celular que “te representa”. Todo suena espectacular… hasta que te das cuenta de que, quizás, ni siquiera lo querías tanto. Porque el deseo no nace de la nada. Vivimos inmersos en una cultura que te vende identidad en caja cerrada. Aspiraciones listas para usar. Sentido de pertenencia en cómodas cuotas. Y si no te detenés a pensar, si no cuestionás de dónde vienen esas ganas, podés terminar usando tu energía para bancar un estilo de vida que, en el fondo, nunca fue tuyo. En la nota de hoy analizaremos al impulso detrás de lo que compramos, a las fantasías que sostenemos con la tarjeta, y a todo lo que ganás (de verdad) cuando dejás de correr detrás del consumo.

Preguntas inteligentes pregasto

Antes de hacer una compra que implique más del 5% de tus ingresos mensuales, vale la pena frenar un momento y hacerte dos preguntas clave. No para que te reprimas ni te pongas en modo tacaño, sino para evaluar si esa compra realmente tiene sentido para vos. Porque una cosa es gastar, y otra muy distinta es gastar con criterio.A lo que llamamos gasto inteligente es a ese que: No responde a mandatos sociales ni a deseos prestados, no te arrastra a una cadena de gastos futuros, y sigue teniendo valor para vos con el paso del tiempo.

Analicemos a continuación las dos preguntas que te pueden ayudar antes de sacar la billetera.

¿Realmente quiero esto o siento que debería quererlo?

Esa diferencia, aunque parezca mínima, define el límite entre el deseo genuino y lo que la sociedad te impone como valioso. Cuando la intención nace del deseo auténtico, se siente entusiasmo, una conexión interna difícil de explicar. No hace falta justificarlo ni buscar aprobación: uno simplemente sabe que lo quiere, incluso si nadie más lo ve o lo entiende. En cambio, cuando lo que te mueve es un mandato disfrazado de deseo, el discurso mental cambia: aparece el “debería”, el “ya es hora de…”, el “todos tienen…”. Y ahí, si no hacés la compra, no sentís tristeza, sino culpa o una sensación de no estar a la altura. Y si la hacés, puede aparecer el vacío, la insatisfacción o incluso cierto fastidio con vos mismo. Esta diferencia suele notarse más cuando la compra tiene peso simbólico: una casa, un auto, un casamiento a lo grande, el último modelo de celular. En esos casos, el mandato suele estar más expuesto, y se hace más fácil ver que tal vez no viene de vos. Pero también hay compras en las que la cosa se enreda: cuando el mandato se instaló desde la infancia, o se camufla bajo la idea de bienestar o autocuidado, aunque en realidad esté respondiendo a una moda o una presión solapada. También es difícil distinguirlo cuando hay una recompensa social rápida: likes, halagos, validación. Ahí el mandato se disfraza de deseo, pero en el fondo seguís cumpliendo con algo ajeno. Para evitar caer en esa trampa, hay un pequeño ejercicio que puede ayudar. Antes de comprar, hacer una pausa y preguntarte si eso que querés es realmente tuyo o algo que sentís que deberías desear. Ponerle nombre a la emoción que predomina es clave: si sentís entusiasmo, alegría o curiosidad, probablemente sea auténtico. Si lo que aparece es presión, ansiedad, comparación o miedo a quedar afuera, tal vez no lo sea. Imaginarte sin eso que querés comprar también sirve: si la vida sigue igual de bien, no es esencial. Y si aún sin público seguirías eligiéndolo, es muy probable que sí lo sea. Identificar de dónde viene el impulso también da claridad: si podés decir quién te metió esa idea o a quién estás queriendo impresionar, ya estás empezando a separar lo propio de lo impuesto. Cuando comprás desde un deseo verdadero, sentís plenitud. Cuando lo hacés desde un mandato, tarde o temprano aparece el vacío. La diferencia no está en lo que se compra, sino en la conciencia con la que se elige.

¿Esto que quiero comprar me va a traer más gastos?

Muchas veces, lo que parece una compra puntual termina siendo la puerta de entrada a una cadena de costos que no tenías en el radar. Pensá en los gastos derivados: mantenimiento, accesorios, seguros, servicios, upgrades, espacio para guardarlo, transporte... Un “gustito” puede terminar siendo un agujero negro de dinero. Y lo más engañoso es que muchas veces uno compra creyendo que ahí se termina todo, cuando en realidad recién empieza. Un ejemplo clásico: una moto. No es solo el precio de lista. Trae detrás seguro, nafta, patente, service, repuestos, posibles multas, y hasta, en algunos casos, el costo de alquilar un lugar donde guardarla. Con la tecnología pasa algo parecido: una notebook nueva puede venir con la necesidad de comprar periféricos, licencias, adaptadores, funda… hasta un escritorio más grande. Son esos gastos ocultos que se van sumando sin que te des cuenta. En cambio, hay consumos que, bien pensados, pueden generar ahorros. Una suscripción al gimnasio, por ejemplo, puede terminar bajando el gasto en medicamentos o médicos. Incluso una bici buena puede reducir lo que gastás en transporte y tiempo. La diferencia está en mirar más allá del gasto inicial disfrazado de gasto total. Para no comerse el garrón, hay una práctica simple: proyectar los “costos de tenencia” además del precio de compra. Podés hacer una lista de todo lo que ese producto o servicio va a necesitar para andar bien, mantenerse o adaptarse a tu vida. ¿Requiere energía, espacio, seguro, insumos, mantenimiento, capacitación? ¿Va a demandarte tiempo o plata de forma constante? Si respondés que sí a varias, no estás frente a un gasto cerrado: estás abriendo una puerta que después vas a tener que sostener. En cambio, si eso que comprás no exige nada más de lo que ya tenés —ni plata, ni tiempo, ni recursos extra—, probablemente sea un gasto aislado. También podés hacerte la pregunta al revés: ¿esta compra puede ayudarme a reducir otros gastos? Si la respuesta es clara y concreta, quizás estés ante una inversión más que un gasto.

Conclusión

Quizás la verdadera madurez financiera no pase tanto por saber manejar la plata, sino por aprender a habitar el deseo con más conciencia y menos obediencia. Porque al final no se trata solo de cuánto ganás o cuánto gastás, sino de qué elegís sostener con tu energía, tu tiempo y tu atención. Las finanzas personales no tendrían que limitarse a una planilla de Excel ni a consejos sueltos para ahorrar. Deberían ser una herramienta para crear una vida que suene más afinada con lo que realmente querés. Y para eso, antes de mirar el precio, tal vez haya que mirar para adentro. Porque cuando el deseo se vuelve consciente, la economía deja de ser defensa… y se convierte en potencia.

Nicolás Litvinoff Por

Temas Finanzas personales