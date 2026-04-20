IA para las finanzas del hogar: cómo usar ChatGPT o Gemini para armar un presupuesto mensual y detectar gastos hormiga

La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta para programadores o empresas tecnológicas. Cada vez más personas la utilizan para organizar su vida cotidiana, y uno de los usos que más crece es el manejo de las finanzas personales.

Plataformas como ChatGPT o Gemini permiten crear presupuestos, analizar gastos y detectar los llamados “gastos hormiga”, esos pequeños consumos diarios que, sumados, pueden afectar seriamente el ahorro mensual.

A través de simples indicaciones o preguntas, estas herramientas pueden actuar como un asistente financiero básico, ayudando a ordenar ingresos, gastos y objetivos de ahorro.

Estas herramientas permiten controlar gastos cotidianos (Foto: Freepik)

Cómo usar la IA para armar un presupuesto mensual

Uno de los usos más simples de la inteligencia artificial es la organización del presupuesto del hogar. Para hacerlo, solo hay que ingresar los ingresos y gastos habituales y pedirle a la herramienta que los ordene.

Por ejemplo, se puede escribir un prompt como:“Ayudame a armar un presupuesto mensual con estos datos: ingreso $900.000, alquiler $250.000, alimentos $200.000, transporte $60.000, servicios $80.000 y gastos varios $100.000.”

Tanto ChatGPT como Gemini pueden responder con una tabla que muestre:

ingresos totales

gastos fijos

gastos variables

dinero disponible para ahorro

Además, también pueden sugerir porcentajes de distribución del dinero, como el método 50-30-20 (50% necesidades, 30% gastos personales y 20% ahorro).

Detectar gastos hormiga con inteligencia artificial

Los llamados gastos hormiga son pequeños consumos cotidianos —como cafés, delivery o suscripciones digitales— que muchas veces pasan desapercibidos pero impactan en el presupuesto.

La IA puede ayudar a detectarlos si se le comparte un listado de gastos o movimientos de la tarjeta. Por ejemplo: “Analizá estos gastos y decime cuáles pueden ser gastos hormiga”.

En segundos, herramientas como ChatGPT o Gemini pueden identificar patrones de consumo y señalar aquellos gastos que se repiten con frecuencia pero no son esenciales.

También pueden calcular cuánto dinero representan al mes o al año, algo que muchas veces sorprende a los usuarios.

Hay que cuidar los gastos hormiga para cuidar la economía (Foto: Freepik)

Qué otras cosas puede hacer la IA para las finanzas personales

Además de crear presupuestos y detectar gastos innecesarios, la inteligencia artificial permite realizar otras tareas útiles para la economía del hogar:

crear planes de ahorro

comparar gastos entre meses

estimar cuánto dinero se puede ahorrar en un año

simular objetivos financieros (viajes, compra de tecnología, fondo de emergencia)

sugerir recortes de gastos

Incluso se puede pedir que genere planillas listas para copiar en Excel o Google Sheets, facilitando el seguimiento del dinero mes a mes.

Un asistente financiero simple y accesible

Aunque no reemplaza el asesoramiento de un profesional, el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini se está convirtiendo en una forma práctica de ordenar las finanzas personales sin conocimientos avanzados.

Con solo unos minutos y algunos datos básicos, cualquier persona puede tener una visión más clara de sus ingresos, gastos y posibilidades de ahorro, utilizando la IA como un aliado para mejorar la salud financiera del hogar.