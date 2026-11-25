El 2 de octubre, FB Líneas Aéreas, la sociedad que opera bajo la marca Flybondi, se presentó en concurso preventivo. Casi dos meses después, el expediente aún no se abrió. El escollo no es el tamaño de la deuda ni la falta de un plan para pagarla, sino un trámite que cualquier sociedad resuelve con el acta de asamblea que ratifique la decisión del directorio. Ahí se esconde una verdad que es difícil de revelar: quién es el verdadero dueño de la empresa.

En junio de 2025, COC Global Enterprise, el fondo que encabeza el empresario Leonardo Scatturice, anunció que pasaba a controlar la aerolínea y que ocuparía la presidencia y la vicepresidencia del directorio. Según lo informado entonces, el fondo aportó al menos US$40 millones. Los anteriores accionistas, nucleados en Flybondi Limited, sostienen que esa venta se concretó y que la compañía dejó de ser asunto suyo. En aquel anuncio, sin embargo, se había aclarado que Cartesian Capital Group, el fondo que controlaba la empresa hasta ese momento, seguiría en el directorio como socio. Esa doble presencia es la que hoy nadie quiere aclarar.

La ley de concursos y quiebras enumera en su artículo 11 los requisitos para pedir el concurso: las causas de la cesación de pagos, un estado detallado del activo y el pasivo con dictamen contable, los balances de los tres últimos ejercicios, la nómina de acreedores con sus legajos y la nómina de empleados con las deudas laborales y previsionales.

El artículo 6 agrega una condición para las sociedades. Si el pedido lo firma el representante legal tras una resolución del directorio, como ocurrió en este caso, dentro de los 30 días hay que acompañar la decisión del órgano de gobierno, la asamblea, de continuar el trámite. Si esa ratificación no llega, el procedimiento cae, con los efectos de un desistimiento, y se reactivan los pedidos de quiebra que la presentación había dejado en suspenso. En Flybondi, nadie quiere convocar esa asamblea.

Para el vendedor, firmar la ratificación significaría hacerse cargo de una empresa que ya considera ajena. Para el comprador, el costo de figurar como dueño es más alto. Según lo presentado en el expediente, Flybondi tiene un pasivo de $609.589 millones y activos por $176.103 millones. El valor de la compañía estaba en su operación, no en bienes que puedan liquidarse. Si COC Global se asume formalmente como controlante, los acreedores tendrían un argumento para intentar alcanzar a otras sociedades del grupo, que en diciembre del año pasado sumó a OCA, en concurso desde julio de 2025.

La paradoja es que, antes de la presentación, en el entorno de Scatturice se había evaluado el camino inverso: llevar el expediente de Flybondi al mismo juzgado que tramita el de OCA y mostrar a las dos empresas como parte de un mismo conjunto económico. Ahora, con el concurso trabado, la discusión pasa por evitar que ese vínculo quede documentado.

El juez Guillermo Pesaresi se fijó en ese punto. El 30 de octubre le dio a la empresa cinco días hábiles para aclarar la composición accionaria, los movimientos de capital y el origen de los fondos que ingresaron durante 2025. No eran montos menores: ese año la aerolínea informó aportes de capital por unos $75.900 millones, préstamos por más de $25.200 millones y aportes irrevocables por otros $46.279 millones. El magistrado pidió identificar a los beneficiarios finales de esos aportes y explicar quién controla realmente la sociedad. Mientras tanto, el propio tribunal le aclaró a un juzgado federal que el concurso de FB Líneas Aéreas no estaba abierto.

La respuesta de Flybondi no fue un escrito con los datos pedidos, sino una recusación con causa contra Pesaresi. La empresa argumentó que sus exigencias demoraban la apertura del concurso y comparó su caso con otros expedientes que el mismo juzgado abrió durante 2026.

El planteo tuvo un primer efecto. El expediente pasó de manera provisoria al Juzgado Nacional en lo Comercial N°25, a cargo de Francisco Robledo, mientras la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resuelve si aparta definitivamente a Pesaresi. Si la Cámara deja firme el cambio, la empresa podría encontrar un juez menos insistente sobre la estructura de control. Si lo rechaza, el requerimiento volverá al punto de partida, con plazos más ajustados.

El reloj juega en contra en cualquier escenario. Si el concurso se frustra, Flybondi no solo queda expuesta a los pedidos de quiebra que ya traía desde antes de este expediente. El artículo 31 de la ley establece que, si una petición fue rechazada, desistida o no ratificada, una nueva presentación dentro del año no debe admitirse cuando hay pedidos de quiebra pendientes, y en este caso los hay.

Empleados de Flybondi en una de las manifestaciones

El acta no es lo único que falta. La nómina de empleados llegó incompleta: el juzgado detectó 81 legajos laborales faltantes y encontró al menos un caso en el que la documentación de un acreedor correspondía a otra persona. Tampoco pudo establecer cuánto le debe la empresa a ARCA ni por qué conceptos. Después de esas observaciones, la aerolínea incorporó una nueva nómina, pero no está claro si es la definitiva. El juez también había pedido precisiones sobre las deudas laborales y sobre cuántos trabajadores siguen activos, cuántos están suspendidos y cuántos fueron desvinculados, un dato clave para los empleados que esperan cobrar.

Más delicado es lo que ocurre con la actividad comercial. El concurso preventivo está pensado para empresas en funcionamiento que necesitan reordenar sus deudas para mantener la operación. Flybondi lleva más de tres meses sin vuelos, con deudas salariales, cheques rechazados y compromisos impagos con proveedores, y no acreditó en el expediente una operación que justifique el procedimiento.

De la flota quedó un solo avión, matrícula LV-KEV, que permanece en tierra. Su función dentro de Flybondi está lejos de ser una aeronave para transportar pasajeros, ya que solo se limita a un trámite: sin al menos una aeronave, la compañía perdería el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), el permiso que la habilita a volar comercialmente. Ese certificado es hoy uno de los pocos activos con valor que conserva la sociedad. Con un avión estacionado, sin pasajeros y sin un accionista dispuesto a firmar, el futuro de Flybondi queda en manos de la Cámara. En esa decisión también se contestará una pregunta: si el concurso es para salvar una empresa o un certificado.