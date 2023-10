escuchar

Los candidatos a presidente plantearon ayer sus ideas en materia económica en el caso de asumir la primera magistratura con pocas sorpresas y definiciones sobre cómo encararían los dos problemas en los que coincidieron casi todos: la elevada inflación y el déficit fiscal. Esta es la conclusión de economistas y empresarios que siguieron el primer debate presidencial en vivo al ser consultados por la nacion.

“El diagnóstico de todos fue similar: los problemas son el déficit fiscal y la inflación, pero faltan propuestas claras para resolverlos. Nadie se animó a hablar de la necesidad de un programa de estabilización”, consideró Sebastián Menescaldi, economista y director de la consultora EcoGo.

Para Menescaldi, Massa recibió todos los golpes por la situación actual y en su propuesta “no hizo un mea culpa ni lanzó propuestas que reviertan su accionar actual”. Javier Milei identificó bien los temas, pero le faltó hablar de la implementación de la dolarización y Patricia Bullrich se apoyó en su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, pero “no fue jugada en su propuesta”, agregó Menescaldi.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, dijo que es “reconfortante ver la preocupación de la mayoría de los candidatos por sanear los desequilibrios fiscales y monetarios para ordenar la economía y resolver el gran flagelo de la inflación”. En ese sentido, consideró que Juan Schiaretti y Bullrich “se expresaron con racionalidad para resolver el desorden económico que el populismo ha introducido en el país”. Por otro lado, Tagle opinó que la propuesta de dolarización de Milei quedó como de difícil instrumentación y la posición de Massa “no contó con autoridad moral por el gravísimo desenlace que su gestión ha producido”.

Gabriel Caamaño, economista de Estudio Ledesma, en tanto, señaló que Milei no aportó nada nuevo y que dice que tiene soluciones, pero no habla de cómo las va a implementar. “No dice cómo va a hacer la dolarización, de dónde va a sacar los dólares. Decir que vas a dolarizar para bajar la inflación es tan un título como decir que vas a bajar la inflación. Me tenés que explicar cómo vas a dolarizar sin un plan Bonex y sin una hiperinflación, y lo que ha contado no cierra”, afirmó, e hizo un planteo similar contra Bullrich: “Dice que tiene el equipo y que el objetivo es bajar la inflación, pero no explica cómo lo haría”.

Por otro lado, Caamaño destacó que Schiaretti haya apuntado al tema del déficit fiscal e intentado explicar cómo lo bajaría.

Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, dijo, por su parte, que el debate fue “más de lo mismo” porque incluso, si bien Milei planteó el problema de las Leliq, lo hizo sin señalar una solución. “En medidas económicas estrictas, no hay nada nuevo en el horizonte. Massa no anunció su candidato a ministro de Economía y lo que dijo termina siendo muy pobre en términos de materia económica, ya que, en definitiva, no hay plan para resolver la inflación y el crecimiento, sino medidas postmodernas que no hacen a la estructura de medidas que necesitamos para salir adelante. Milei siguió con el proyecto que ya tiene de dolarización y Bullrich, con su plan con Melconian, con bastante énfasis en Carlos, debido a que también lo toma como un fuerte puntapié político”, agregó.

En nombre de las pymes, Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo que lo que se vio de los candidatos es lo que vienen diciendo en los medios y que ninguno se pronunció sobre la situación de las pequeñas empresas. “Las pymes somos el 70% de la mano de obra privada y más del 99% de las empresas en la Argentina, pero no somos una parte especial en el debate de los candidatos. Esperemos que los que aceptaron ir a CAME el miércoles próximo puedan comentar su plataforma para las pymes. Hasta ahora están confirmados Schiaretti y Massa, Bullrich envía a su vice y Milei, ni a la vice”, detalló.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, también coincidió con otros en que no hubo nada nuevo, ni nada para destacar, y sumó que los tres principales candidatos tienen todos un problema.

“Massa tiene el problema de formar parte de un gobierno que ha elevado la inflación a valores tremendos y repartiendo plata para hacer creer una falsa sensación de bienestar. En cuanto a Milei, no se sabe cuál es el verdadero: si el que se la pasaba gritando todos estos años, o el que estuvo hoy [por ayer] un poco más tranquilo. Quizá Bullrich sea la más genuina: es una mujer dura, casi tosca, pero que ha mantenido eso toda su vida y ahora tiene un equipo bastante importante. Veremos qué es lo que pasa el proximo domingo”, afirmó.

Por último, Cristiano Ratazzi, expresidente del grupo automotor FCA, dijo que Milei estuvo “muy bien”, que Massa “es un rídiculo al que todos conocen” y que Bullrich no tiene la misma habilidad oratoria. En cuanto a Myriam Bregman y Juan Schiaretti, dijo que “no interesan”, en referencia a los votos que sacaron en las PASO.