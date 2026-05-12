El nuevo polo automotor premium de Belgrano abrirá en septiembre

El corredor premium de la avenida del Libertador suma una nueva parada. La segunda etapa del proyecto inmobiliario y comercial ViaViva, que convertirá un tramo de Belgrano en un polo automotor de lujo, ya tiene fecha de inauguración: abrirá sus puertas en septiembre y reunirá una decena de concesionarios y centros de experiencia de marcas de alta gama.

El desarrollo está ubicado sobre terrenos ferroviarios entre las calles Zabala y la avenida Federico Lacroze, en continuidad con el paseo gastronómico y comercial del Barrio Chino, y apunta a transformar esa zona en un nuevo hub vinculado al universo automotor premium.

A partir de Lacroze, el circuito albergará concesionarias y espacios de experiencia de Audi, Volvo, Land Rover, Jaguar, MG y otras marcas que todavía están en negociaciones, que se encuentran a 30 centímetros del nivel de la calle “para mejorar la visibilidad de los autos”, aseguró Juan Pieruzzini, socio de Autovisiones, concesionaria de Audi, Hyundai, Kia, Jeep y Ducati. Otro de los jugadores confirmados será Michelin, que abrirá un centro de servicios de 600 metros cuadrados especializado en vehículos de alta gama.

Entre las marcas que se instalarán en el nuevo corredor de lujo se encuentran Audi, Volvo, Land Rover, Jaguar, MG, entre otras que todavía están en negociación

La particularidad es que los espacios no son locales tradicionales, sino que adoptan formas de cubos con paredes de vidrio, simulando “cajas de cristal” con un valor promedio de US$50/m2, que servirán como vidriera tanto para verse desde Libertador como desde una calle público/privada que se encontrará detrás de las concesionarias para descomprimir el flujo vehicular.

“En el caso de Audi, el desembarco incluirá la implementación del concepto ‘Audi Progressive Retail’, un formato de concesionario innovador centrado en la experiencia digital del cliente. Será el segundo espacio de este tipo en la Argentina y también el segundo en América Latina”, señaló Pieruzzini.

La propuesta incluye además un componente gastronómico. Al final del recorrido se instalará un restaurante premium de 500 metros cuadrados pensado para complementar la experiencia del corredor. La idea es que los visitantes puedan recorrer salones con livings, interactuar con los vehículos y permanecer más tiempo en el espacio.

Además, este sector contará con más de 50 cargadores eléctricos distribuidos tanto en el subsuelo, con capacidad para 180 autos, como en la parte superior, reforzando la apuesta por la movilidad sustentable.

La segunda etapa del megaproyecto se inaugurará a fines de septiembre se 2026

El proyecto es desarrollado por la empresa ViaViva, que en 2019 ganó la licitación realizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para explotar comercialmente los terrenos durante 30 años, aunque la propiedad seguirá en manos del Estado nacional. El objetivo nunca fue ocultar la traza elevada del tren. “Es una vía viva y el viaducto es parte de la cultura urbana”, reflexionó Paulo González Toledo, uno de los tres accionistas del proyecto.

El plan contempla el desarrollo de seis hectáreas de espacio público y alrededor de 45.000 metros cuadrados de desarrollo comercial, con una inversión que ascenderá a US$45 millones, de los cuales alrededor de US$25 millones corresponden a esta segunda etapa.

Los locales de las concesionarias simularán "cajas de cristal" y serán visibles tanto desde Libertador como desde una calle interna

La tercera y última fase abarcará el tramo entre Olleros y Dorrego, junto al Hipódromo y los Bosques de Palermo, con un foco puesto en el entretenimiento y la gastronomía. “Se trata del paseo más largo de Sudamérica, porque en total se va a extender a lo largo de cuatro kilómetros”, explican en el grupo desarrollador. Son tierras “ganadas” por el levantamiento de las nueve barreras y la elevación de las vías del viaducto Mitre, que atraviesa los barrios de Belgrano y Palermo.

“Buscamos integrar el proyecto al tejido urbano. Al tratarse de un espacio recuperado del tren, el objetivo es que dialogue y se amalgame con el entorno”, explica González Toledo. Esta premisa se traduce en una identidad específica para cada tramo: no es lo mismo el área densamente poblada de Belgrano en el Barrio Chino que la zona del Hipódromo de Palermo.

Actualmente, la sociedad tiene tres accionistas: González Toledo, fundador de la desarrolladora Inarch; el empresario textil e inmobiliario Sang Hak Choe, y Federico Pieruzzini, socio de Ditecar, importadora, representante y distribuidora exclusiva de las marcas Volvo, Jaguar y Land Rover en la Argentina.

La etapa sobre Libertador fue concebida con una lógica distinta a la del Barrio Chino y apunta a un perfil más premium, no solo a partir de los concesionarios de autos de alta gama, sino también a las propuestas vinculadas al lifestyle.