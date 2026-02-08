Del Indec de Moreno al Indec de Milei: la lapidaria advertencia que hace la primera desplazada

El desplazamiento de Graciela Bevacqua del Indec, en enero de 2007 -aunque las presiones de Néstor y Cristina Kirchner sobre los técnicos del organismo habían comenzado un año antes por el avance de la inflación en el país-, fue el hito que marcó la intervención del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en el organismo. Ese punto de inflexión derivó en una década de apagón estadístico en la Argentina y, probablemente, el comienzo del desmantelamiento institucional que caracterizó al kirchenerismo en el poder.

En una entrevista exclusiva con LA NACION, la exdirectora de Precios del instituto afirmó que la decisión del gobierno de Javier Milei de no publicar el nuevo índice de precios, lo que derivó en el portazo del director del instituto estadístico, Marco Lavagna, “pone una nube oscura sobre la credibilidad”, tanto en la Argentina como en el ámbito internacional.

Bevacqua afirmó que la elaboración del índice nuevo, el que el ministro de Economía dijo que técnicamente no fue correcto, siguió todas las recomendaciones internacionales, y que incluso es mejor que el actual, y que tener otro IPC tardaría cuatro años más. “La salida no debería estar supeditada a cuestiones externas a las técnicas”, alertó la especialistas en precios a este medio.

Sin embargo, diferenció la situación actual del derrotero que comenzó en el primer mes de 2007. “No es comparable”, sostuvo sobre la falsificación estadística de los Kirchner la técnica, que, a su vez, destacó el trabajo de Marco Lavagna y también de su sucesor, Pedro Lines, en el organismo.

“La sociedad tiene derecho a tener estadísticas confiables, y estas decisiones no serían inocuas”, explicó Bevacqua.

-¿Qué opina de la decisión del Gobierno de no publicar el nuevo IPC?

-Si no se publica el nuevo IPC, habiendo sido anticipado con suficiente tiempo en el calendario, menoscabaría la credibilidad del Indec interna y externamente. Tanto en los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, como en el Manual de IPC, una de las recomendaciones para las Oficinas de Estadísticas Oficiales es disponer de un calendario anticipado de la publicación de sus indicadores, cumpliéndolo sin retrasos. Este es uno de los lineamientos que garantiza transparencia, independencia e integridad de las estadísticas públicas.

-¿La sorprendió?

-Sí, me sorprendió. El Indec ha venido recuperando credibilidad después de muchos años de oscuridad por la intervención entre 2007 y 2015. Desde la gestión de Jorge Todesca, seguida luego por las de Marco Lavagna, quien se mantuvo en el cargo en dos gestiones distintas, dándole además continuidad a los equipos técnicos. Aún más, el Indec viene ateniéndose a las recomendaciones internacionales que le caben como oficina nacional de estadísticas oficiales.

-¿Por qué cree que el Gobierno tomó la decisión?

-No me queda clara la duda de publicar un nuevo IPC que ya estaba anunciado hace meses.

Graciela Bevacqua

-Caputo dijo que hasta que no se consolide el proceso de desinflación no es conveniente tener un nuevo IPC, ¿coincide?

-Si estuvo previsto en el calendario para el 10 de febrero próximo, con la anticipación debida, es porque técnicamente está listo. La salida no debería estar supeditada a cuestiones externas a las técnicas. Si hacemos referencia al Consumer Price Index Manual Concepts And Methods- 2020: ‘Momento de difusión del índice de precios al consumo’, el IPC debe publicarse lo antes posible tras el mes de referencia, pero es igualmente importante publicar el índice siguiendo un calendario estricto. Este calendario de fechas de publicación debe publicarse con la mayor antelación posible. Tener una fecha de publicación fija, publicada con suficiente antelación, es importante por tres razones principales. En primer lugar, reduce el margen para la manipulación de la fecha de publicación por conveniencia política. En segundo lugar, infunde confianza en los usuarios al saber que la fecha de publicación es lo más temprana posible y que no se ha retrasado (o adelantado) por motivos puramente políticos. Una tercera ventaja es que los usuarios saben cuándo esperar los datos y pueden prepararse para utilizarlos.

-¿Se puede haber visto afectada la credibilidad en la Argentina y en exterior de las estadísticas públicas del Indec?

-Desde ya, como dije el cumplimiento del calendario es clave para la credibilidad dentro y fuera del país. Hay que esperar al próximo martes si efectivamente se publica.

-¿Qué opinión tiene del trabajo de Marco Lavagna en el Indec?

-El que haya mantenido la continuidad de los equipos técnicos que están desde 2015, es una buena señal para el Indec. Sumado a su propia continuidad en dos gestiones distintas, lo que ha colaborado a la credibilidad del instituto.

-El Gobierno dejó trascender que el IPC nuevo estaba mal hecho por los cambios en los ponderadores y dijo que sería como “comparar peras con manzanas”, ¿es correcto?

-La salida de un nuevo IPC siempre está relacionada a contar con una nueva Encuesta de Gastos de los Hogares, porque a partir de sus resultados se seleccionan los bienes y servicios que integran la llamada ‘canasta’ del IPC y se estiman sus ponderaciones. La última Encuesta de Gastos de los Hogares ha sido la de noviembre 2017- noviembre 2018, con lo cual es esperable que en virtud de tener nuevos datos de los patrones de consumo de los hogares se comience a trabajar en un nuevo IPC. Las metodologías de los IPC están a cargo de los equipos técnicos, y siguen el manual de IPC, en este caso la última versión: Consumer Price Index Manual Concepts And Methods- 2020, el manual que describe los aspectos metodológicos a aplicar en un IPC oficial, cómo hacer la recolección, las muestras, los procesos de validación, fórmulas de imputación y cálculo, empalmes, formatos de divulgación, entre otros. A lo largo del tiempo, cada actualización de IPC dio continuidad al anterior, a través de los empalmes entre una serie y otra. En cada actualización de IPC ha habido cambio de canasta y ponderaciones, es lo que se espera metodológicamente. Es sólo un cambio que mejora el IPC, que es lo previsible en cada actualización.

Caputo y Milei Tomas Cuesta - Getty Images South America

-Caputo dijo que harían una nueva encuesta de gastos y otro IPC, ¿coincide con la idea de no publicar este índice de precios y esperar años para tener uno nuevo?

-La recomendación actual es disponer de una Encuesta de Gastos cada 5 años, y en consecuencia un nuevo IPC también. Las encuestas de gastos requieren presupuestos muy onerosos; es por ello por lo que solemos disponer de ellas en plazos más largos. Teniendo listo un IPC nuevo más actualizado que el vigente, parecería poco diligente aguardar como mínimo 4 años más para tener otro IPC.

-Lo que hizo este Gobierno. ¿es asimilable a lo que hizo el kirchnerismo en el Indec con Guillermo Moreno a la cabeza?

-No es comparable. Pero la no salida del nuevo IPC, si es que sucede, pone una nube oscura sobre la credibilidad, teniendo en cuenta por un lado que estaría quebrantando la recomendación internacional sobre ceñirse al calendario ya publicado, y por otro que sigue presente dentro y fuera del país el recuerdo de la intervención al instituto.

-¿Qué opina de Pedro Lines, el sucesor de Lavagna?

-Creo que ha sido positivo que el sucesor elegido haya sido el director técnico, que viene trabajando en Indec desde 2015, durante la gestión de Jorge Todesca. Es un técnico y está a cargo del seguimiento de todos los indicadores que difunde el Indec.

-¿Debería Lines presionar para publicar el nuevo IPC por el que venía trabajando como director técnico?

-Confío que tiene los conocimientos y la convicción para poder trasmitir la solidez de los aspectos metodológicos, la fiabilidad en los equipos técnicos, que llevan más de un año trabajando en ello.

-¿Qué pasará con el trabajo del Indec si no se publica el nuevo IPC?

-Vulneraría la credibilidad del instituto, y erosionaría la moral de los trabajadores que, con compromiso y profesionalidad, trabajan día a día en el Indec. La sociedad tiene derecho a tener estadísticas confiables, y estas decisiones no serían inocuas.