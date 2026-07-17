Desaceleración: qué inversiones recomiendan los expertos tras el dato de inflación

Ante la perspectiva de que la desaceleración en la suba de precios se mantenga de forma moderada, como pareció indicar la publicación el martes pasado del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, los bonos soberanos ajustados por CER y a tasa fija cobran protagonismo.

Un informe del equipo de Estrategias de Inversión de IOL indicó que “la inflación implícita en los bonos mostró un leve repunte, aunque se mantiene por debajo de las estimaciones del REM”.

El relevamiento del Banco Central (BCRA) anticipa que el IPC de julio se mantendrá en torno al 2% para luego iniciar un sendero descendente hacia el 1,6% o 1,8% mensual hacia fin de año.

“Acorde a lo implícito en precios, nuestro escenario base arroja retornos levemente superiores en los instrumentos ajustables por inflación para el segundo semestre”, indicaron desde IOL, además de resaltar el bono CER en pesos TX26 por su cobertura hasta septiembre.

Isabel Botta, Product Manager de Balanz, señaló que “la desaceleración de la inflación empieza a configurar un nuevo escenario para las inversiones en pesos”, donde la selección de instrumentos cobra mayor relevancia en los próximos meses.

Se espera que enlos próximos meses la inflación se vaya desacelerando de forma moderada Shutterstock - Shutterstock

Entre los activos en pesos, destacó los “instrumentos que combinen rendimiento y cobertura frente a distintos escenarios”. En ese marco, sostuvo su preferencia sobre el bono del Tesoro Nacional con tasa dual TXMJ0. “Ofrece protección ante una eventual suba de las tasas de corto plazo y frente a distintos escenarios económicos posteriores a 2027 ―año electoral―, sin resignar rendimiento respecto de los bonos CER comparables”, observó la especialista.

Resaltó los títulos CER de corto plazo para el manejo de la liquidez. “Los vencimientos hasta julio operan prácticamente como alternativas a tasa fija, en un contexto de expectativas de inflación más contenidas para ese período”, dijo. Es así que surge la Letra del Tesoro X30S6 que, si bien el rendimiento esperado por inflación se encuentra en niveles muy similares al rendimiento a tasa fija, ofrece la cobertura ante eventuales desvíos en la dinámica inflacionaria.

Botta remarcó la importancia de seleccionar los instrumentos de acuerdo con el horizonte y las necesidades de cada inversor: “La mejor estrategia es intentar calzar los compromisos futuros con instrumentos cuyo vencimiento esté alineado con el momento en el que se necesitará disponer del dinero”, puntualizó. Para quienes no tengan claridad sobre los plazos, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de corto plazo aparecen como “una alternativa eficiente para administrar la liquidez y mantener flexibilidad”.

Federico Fillipini y Javier Casabal de Adcap Grupo Financiero evaluaron que “el dato resultó moderadamente positivo para los bonos a tasa fija, principalmente porque la inflación núcleo sorprendió a la baja y confirmó que la tendencia de desinflación permanece intacta”. Por lo tanto, mejora la relación entre el riesgo y el retorno de algunos de estos títulos. En ese contexto, recomendaron el T30A7, un bono del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos (Boncap) con vencimiento el 30 de abril de 2027, especialmente si la inflación continúa convergiendo hacia 1,5% mensual.

Los especialistas se inclinan hacia bonos ajustados a la inflación o a tasa fija Magnific

A su vez, destacaron que el dato también fue favorable para los títulos con tasa CER porque “el índice general estuvo muy cerca de lo que descontaba el mercado”. Como el mercado ya descontó un escenario favorable a corto plazo, Filippini y Casabal sugieren extender la duración con el Boncer TZXD6, que ofrece un retorno superior al de la curva a tasa fija. Para plazos más largos, el TZXD7 “ofrece un rendimiento real cercano al 7% y una relación riesgo-retorno más atractiva en un contexto de mayor volatilidad cambiaria”.

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, sugirió títulos según la expectativa del inversor sobre el dato de IPC en los próximos meses. En caso de tener una visión optimista sobre la desinflación, la mejor opción en pesos es la Lecap S13N6 que vence en noviembre y tiene una tasa fija que rinde 23,5%, por encima de la suba de precios esperada en un contexto de desaceleración. Quien cree que la inflación va a seguir subiendo o no va a bajar tan rápido, se puede buscar cobertura en el bono CER TZXD6 con vencimiento en diciembre de 2026.