Desde De la Rúa a Milei: el recorrido del riesgo país en cada presidencia argentina

El riesgo país retrocede 11% y perfora la barrera de los 450 puntos básicos, el valor más bajo de la presidencia de Javier Milei. La reacción llega luego de que la calificadora de riesgo S&P le subiera la nota a la deuda soberana argentina, de CCC+ a B-, una confirmación de la decisión que había tomado Fitch Ratings un mes atrás.

En las primeras negociaciones de este jueves, el riesgo país cede 57 unidades y se posiciona en los 446 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Para encontrar un valor similar, hay que remontarse ocho años atrás, cuando el 2 de mayo de 2018 el índice elaborado por el JP Morgan cerró en 443 puntos básicos.

La baja del indicador volvió a poner el foco sobre la evolución histórica del riesgo país argentino, uno de los termómetros que mejor reflejan los distintos ciclos económicos, políticos y financieros que atravesó la Argentina en las últimas dos décadas. Desde la crisis de 2001 hasta la actualidad, cada presidencia dejó una marca diferente sobre el índice que mide la sobretasa que hay que pagar para endeudarse sobre los títulos soberanos de Estados Unidos.

Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el riesgo país comenzó a escalar de manera acelerada a medida que crecían las dudas sobre la sostenibilidad de la convertibilidad y de la deuda pública. A fines de los años 90, el indicador se ubicaba cerca de los 600 puntos básicos, pero la crisis económica y política terminó disparándolo hasta niveles récord tras el default de diciembre de 2001.

En los días siguientes, durante la vertiginosa seguidilla de presidencias interinas de Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá—quien declaró formalmente el default ante la Asamblea Legislativa—y Eduardo Camaño, el indicador continuó su tendencia alcista. Ya bajo la gestión de Eduardo Duhalde, el indicador tocó su récord histórico de 7222 puntos básicos, en agosto de 2002, consolidando el reflejo financiero de la salida de la convertibilidad, la pesificación asimétrica y la devaluación que marginaron a la Argentina de los mercados internacionales.

Con Néstor Kirchner empezó una etapa de fuerte compresión del riesgo país. La recuperación económica posterior a la devaluación, el esquema de superávits gemelos y la reestructuración de deuda permitieron que el índice perforara nuevamente la barrera de los 500 puntos básicos hacia 2005. De hecho, a principios de 2007 el indicador llegó a tocar un piso de 184 puntos, aunque hacia el final de ese ciclo comenzaron a emerger tensiones asociadas a la inflación y a la intervención del Indec.

Durante los dos mandatos de Cristina Kirchner, el riesgo país mostró una dinámica más volátil. Aunque el indicador se mantuvo lejos de los techos de la crisis de 2001, registró fuertes repuntes en momentos de alta incertidumbre, como la crisis global de 2008 tras la caída de Lehman Brothers combinada con la estatización de las AFJP y, más tarde, con el conflicto judicial con los holdouts que derivó en el default selectivo de 2014. Durante estos períodos, el índice osciló habitualmente en torno a los 700 puntos y llegó a rozar los 2000 puntos básicos en los picos de tensión.

La llegada de Mauricio Macri al poder generó inicialmente una mejora en la percepción de los mercados. La salida del cepo, el acuerdo con los acreedores y el regreso al financiamiento externo llevaron al riesgo país a comprimir hasta tocar los 342 puntos en octubre de 2017, el registro más bajo en una década gracias al respaldo electoral de las elecciones legislativas de ese año.

El riesgo país no tocaba estos valores desde la presidencia de Mauricio Macri Richard Drew - AP

La crisis cambiaria que se desató en la primavera de 2018 y la consecuente aceleración inflacionaria revirtieron rápidamente la tendencia y el índice volvió a tender al alza. El quiebre definitivo se produjo tras las elecciones primarias de agosto de 2019, cuando Alberto Fernández sorprendió en las urnas y el riesgo país pasó de 872 puntos a 1467 puntos en un solo día (+68%). Para finales de ese mes, el indicador ya superaba la barrera de los 2000 puntos básicos.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el riesgo país permaneció persistentemente alto y cerró todas las puertas para que la Argentina accediera al crédito internacional. El momento de mayor tensión fue a finales de marzo de 2020, cuando la pandemia de covid-19 llegó a la Argentina y el Gobierno declaró la cuarentena obligatoria, lo que impulsó al índice a tocar los 4362 puntos básicos.

El canje de deuda que se llevó a cabo en septiembre de ese mismo año otorgó un alivio temporal, cuando el JP Morgan reconfiguró el índice tras la emisión de los nuevos bonos globales, provocando una caída contundente de 2100 a 1108 puntos básicos de la noche a la mañana. Pero el mercado nunca terminó de recuperar la confianza en la capacidad de pago argentina.

Entre las constantes tensiones cambiarias, el endurecimiento del cepo cambiario, la emisión monetaria para financiar el déficit y la pérdida de reservas del Banco Central (BCRA) el índice no bajó de las cuatro cifras. La crisis política interna que desencadenó la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán y el breve paso de Silvina Batakis por el Palacio de Hacienda terminaron por espiralizar el indicador, que tocó un nuevo techo de 2913 puntos básicos a finales de julio de 2022.

El riesgo país alcanza valores de 2018 Seth Wenig - AP

De hecho, cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, el riesgo país se encontraba en las pantallas a 1923 puntos básicos. Pero entre la implementación de un fuerte ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y las compras de reservas internacionales, el indicador se desinfló hasta el momento 1477 puntos, un 76,3%.