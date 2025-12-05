Desde que asumió Milei, el Estado redujo 2500 empleos públicos por mes

El contador de días para reformas, la motosierra y la foto del organigrama que comparten el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger forman parte del discurso simbólico del oficialismo. El recorte de 2500 empleos públicos por mes, sin embargo, es una de las decisiones más visibles sobre la fisonomía del Estado que busca imprimir la gestión libertaria.

Según un relevamiento del presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Nadín Argañaraz, desde diciembre de 2023 hasta octubre de este año, el tamaño de la Administración Pública y de las empresas del Estado se redujo un 17%. El informe se basa en cifras difundidas por el Indec.

El porcentaje también puede traducirse como 58.903 empleados públicos menos. Este total, distribuido en 23 meses, arroja un recorte de 2561 por mes. “Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes“, describe el informe.

La administración central es la que concentró la mayor porción del ajuste en términos de empleo público. El recorte alcanzó totalizó 15.519 cargos, según el informe del Iaraf.

Las cifras del Indec reflejan que le siguieron las empresas públicas. Primero el Correo, cuyos recortes ajustaron 5.155 cargos. Su planta pasó de 16.897 empleados a 11.742 empleados.

Operadora Ferroviaria, la compañía pública más grande del holding de trenes estatales, redujo 3.353 puestos, según los reportes oficiales. Pasó de una planta de 23.812 a una de 20.459.

Muy cerca del recorte en la empresa ferroviaria quedó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuya planta perdió 3.220 empleos. Cuando todavía se llamaba AFIP tenía 22.199 puestos y en octubre, 18.979.

El documento de Argañaraz no sólo se detuvo en las áreas más afectadas, sino también resaltó el ritmo: “Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”.

Tal como publicó LA NACION, el Gobierno no piensa dejar atrás esto y prepara nuevos recortes para la segunda mitad de mandato de Milei. En Casa Rosada señalaron que podría llegar a ser del 10% el próximo “achique” del Estado.

Entre los organismos en la mira aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

A su vez, el Gobierno busca impulsar las privatizaciones de empresas públicas aprobadas en la Ley Bases. Entre ellas se encuentran: Intercargo, Enarsa, Nucleoelétrica, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio , Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística, Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Esto también aceleraría la segunda etapa de recortes.

Por fuera de los despidos, en el área de Medios Públicos también evalúan la posibilidad de nuevos retiros voluntarios. Si bien tampoco se da un número específico, entre TV Pública y Radio Nacional el número de empleados asciende a casi 2500 personas y en Casa Rosada están convencidos de que puede trabajar con un porcentaje menor.