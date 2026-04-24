La mora bancaria volvió a subir en febrero: superó el 11% para las familias

El porcentaje de créditos con problemas de cobro concedidos por los bancos a personas y empresas creció nuevamente en febrero y, por decimotercer mes consecutivo, marcó nuevos máximos en más de 20 años. Lo hizo de manera generalizada, en un contexto propicio para ese deterioro, ya que la actividad se contrajo 2,1% y los salarios volvieron a perder poder de compra en ese mes al actualizarse por debajo de la inflación, lo que complica los planes de familias y empresas para tratar de regularizar su situación.

El indicador correspondiente a las familias alcanzó el 11,2% (había sido del 10,6% el mes anterior y de solo 2,94% en febrero de 2025)

El ratio trepó en el crédito al sector privado del 6,4% al 6,7% del total de las carteras respecto de enero, según el Informe de Bancos —con datos consolidados a fin de febrero— difundido por el Banco Central (BCRA). Hace un año era de apenas 1,76%, es decir, se multiplicó por 3,8 veces.

A su vez, discriminado por tipo de deudor, el indicador correspondiente a las familias alcanzó el 11,2% (había sido del 10,6% el mes anterior y de solo 2,94% en febrero de 2025), mientras que el de empresas se situó en 2,9% (desde 2,8% y 0,8%, respectivamente).

Si se observa con más detalle, además, se comprueba que la mora en créditos personales ya trepó al 13,7% (desde 13,2% en enero y 3,7% hace un año), y los atrasos en financiaciones con tarjetas de crédito llegaron al 10,6% (eran 10,1% un mes antes y 2,2% un año atrás).

Los números confirman los crecientes problemas que tienen los bancos para cobrar las financiaciones concedidas, que se dinamizaron tras la abrupta suba de tasas dispuesta por la entidad que conduce Santiago Bausili en los meses previos a las últimas elecciones, tal como se había advertido.

Sin embargo, pasado un cuatrimestre de ese comicio, el deterioro no se detiene, aun cuando las tasas de interés ya habían comenzado a bajar en febrero, tendencia que luego se profundizó.

En los bancos aseguran que las refinanciaciones se hacen difíciles por los problemas de empleo que enfrentan muchas familias, en un contexto de ingresos presionados por la inflación y el aumento de tarifas. “Nosotros venimos encarando un programa de recupero de deudores, pero los resultados son escasos. La gente, que en muchos casos no estaba antes tan endeudada, tiene voluntad de salir de esa situación, pero le faltan los recursos”, comentaron desde una entidad privada líder.

De allí que no esperen una mejora inmediata en una situación que afecta tanto la oferta como la demanda de crédito en pesos y le hizo perder a la economía una de las palancas sobre las que se había apoyado en la última parte de 2024 y la primera de 2025 para su recuperación, aun cuando ahora se multiplican los esfuerzos oficiales por reactivarlo.

La situación impacta sobre los resultados de los bancos

Los esfuerzos que encaran algunas entidades también responden al impacto de esta situación en sus resultados. El informe de febrero, por caso, señala que la rentabilidad sobre activos del sistema financiero acumulada en los últimos 12 meses alcanzó 0,8%, reduciéndose en 3,1 puntos porcentuales en la comparación interanual.

Incluso detalla que esto está relacionado con “una reducción del margen financiero integral real y un incremento en los cargos por incobrabilidad”, aunque los bancos buscaron compensar esos efectos con “menores gastos de administración” y se beneficiaron de una “reducción del impuesto a las ganancias”.

Según un estudio de Focus Market, el stock de deuda bancaria de las familias se ubica en torno a $32,1 billones, con un promedio de $5.702.809 por hogar endeudado, equivalente a 3,46 salarios promedio del sector registrado (Ripte de enero de 2026).

En 2025, el promedio era de $4.660.549 y en 2023, de $377.664, apenas 1,43 salarios. En tres años, la deuda bancaria típica de un hogar pasó de poco más de un salario y medio a tres salarios y medio, en un proceso vinculado a la recuperación del crédito desde el inicio de la administración Milei hasta mediados del año pasado. Esa expansión, en un marco de estancamiento y con la mencionada suba de tasas para frenar la dolarización preelectoral, generó el cuadro actual.

“El crédito a hogares ha crecido en términos nominales, pero la capacidad de repago se deterioró”, explicaron desde Fidélitas.