Desestacionalizar es importante, pero ojo…

Un meticuloso heladero que opera en CABA registra que produce y vende 100 helados por mes, excepto cada enero, cuando vende 130 helados, y cada julio, en los que vende 70 helados.

No hay que ser un genio para saber que el aumento de sus ventas en cada enero, así como la caída en cada julio, tienen que ver principalmente con el aumento y la disminución de las temperaturas, respectivamente.

De manera que si me preguntara cómo le fue en 2025, más allá de la estacionalidad, me fijaría si en enero vendió más o menos de 130, y en julio más o menos de 70.

Lo que hice fue desestacionalizar la serie original. Solo en Hollywood los autos andan miles de kilómetros sin cargar combustible; la realidad es bastante más complicada. Dado que en la práctica las series de tiempo no presentan la regularidad planteada en el primer párrafo, las técnicas de desestacionalización son imperfectas. En particular hay que tomar con pinzas la corrección de los extremos de la serie, es decir, los primeros y los últimos valores. Lo cual es desafortunado, porque el último dato, en economía, es generalmente el que más interesa.

¿A qué viene todo esto? A que, según Indec, ajustada por estacionalidad, la producción industrial cayó 4% entre enero y febrero de 2026. Una reducción verdaderamente significativa. Pero antes de invitar al suicidio colectivo, dado el resultado catastrófico, hay que prestarle atención al hecho de que, también ajustada por estacionalidad, dicha producción había aumentado 3,1% entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Aquí aparece la importancia de la experiencia. La cual recomienda ni hacer una fiesta con aumento de 3,1% ni vestirnos de luto con la caída de 4%. El Indec también publica la denominada tendencia-ciclo, que resulta de depurar la serie original de los factores ocasionales. Tal tendencia, que fuera negativa a lo largo de todo 2025, pasó a 0,2%, tanto en enero como en febrero.

Nada de esto tiene que ver con la teoría económica, el anarcocapitalismo o lo que sea, porque pertenece al estricto plano estadístico. No estamos delante de un dibujo de las estimaciones, sino de una cuestión de método. Desestacionalizar es importante, pero las técnicas no son perfectas porque la realidad a la que se aplican es compleja.

Y, como si esto fuera poco, la estimación total surge de agregar experiencias individuales heterogéneas. ¿Quién dijo que la vida es fácil?