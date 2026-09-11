Despegar lanza un sistema para que los hoteles puedan cobrar por adelantado sus reservas

Un hotel de Jujuy tiene reservas confirmadas para el próximo feriado de noviembre. Las habitaciones ya fueron vendidas, pero el dinero todavía no llegó. A partir de ahora, el establecimiento podrá decidir cuándo disponer de esos ingresos: desde su portal de Despegar, podrá seleccionar las reservas que quiere anticipar y recibir los fondos en hasta 48 horas hábiles.

Ese es el funcionamiento de Despegar Pago, la nueva solución financiera que la compañía desarrolló para hoteles y otros proveedores turísticos. El objetivo es facilitar el acceso a liquidez de sus partners y, al mismo tiempo, agilizar la circulación de dinero dentro del ecosistema turístico.

La herramienta permite que los proveedores seleccionen las liquidaciones que quieren anticipar, simulen la operación y conozcan, antes de confirmarla, tanto el monto neto que recibirán como el costo asociado. Todo el proceso es digital y puede completarse en cinco clics.

“Como líderes en Latinoamérica tenemos una responsabilidad enorme con la industria y un conocimiento profundo de los hoteles. Actuamos como un apoyo para que puedan hacer la gestión financiera de reservas futuras”, explicó Renan Pinto, CFO de Despegar.

Renan Pinto

La compañía comenzó a probar la herramienta en Brasil, México, la Argentina y Colombia y, según Pinto, ya está cerca de alcanzar los US$1 millón en adelantos a sus socios estratégicos. El objetivo para el próximo semestre, entre octubre y marzo, es multiplicar por 50 la cantidad de adelantos y llegar a un volumen de US$50 millones.

La empresa aclara que el mecanismo no funciona como un préstamo tradicional. Se trata de un adelanto sobre ingresos que el proveedor ya generó a partir de reservas confirmadas. El monto anticipado se descuenta posteriormente de la liquidación correspondiente.

Para un hotel, disponer antes de un ingreso ya generado puede convertirse en una herramienta para administrar el capital de trabajo. Los fondos pueden utilizarse para afrontar gastos operativos, pagar proveedores, realizar tareas de mantenimiento, invertir o contar con mayor flexibilidad financiera mientras espera el momento habitual de cobro.

Cuánto cuesta anticipar el dinero

Uno de los factores que pueden determinar el uso de la herramienta es el costo del adelanto. Pinto aseguró que la tasa es competitiva y que se encuentra en niveles similares a los del mercado en cada país. El valor final también depende del análisis de crédito que Despegar realiza para cada hotel o prestador.

La compañía apunta así a cubrir una necesidad concreta de sus proveedores: transformar en liquidez inmediata ingresos que, aunque ya fueron generados a partir de una reserva confirmada, todavía tienen un plazo de cobro por delante.

Una nueva relación con los proveedores

El lanzamiento de Despegar Pago forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para profundizar su vínculo con los proveedores turísticos. Además de conectar a viajeros con hoteles y otros prestadores, la empresa busca ampliar su participación en el ecosistema mediante herramientas tecnológicas que ayuden a esos negocios a operar de manera más eficiente.

“Tenemos una posición única porque conectamos a millones de viajeros con decenas de miles de proveedores. Esa escala también nos permite identificar oportunidades donde la tecnología puede eliminar fricciones y hacer que todo el ecosistema funcione mejor”, sostuvo Pinto.

El anticipo de reservas es la primera iniciativa de Despegar Pago. La compañía prevé incorporar nuevas herramientas orientadas a acompañar la gestión y el crecimiento de sus partners, a partir del uso de tecnología, datos y la escala de su plataforma.

El anticipo de reservas es la primera iniciativa de Despegar Pago; La compañía prevé incorporar nuevas herramientas orientadas a acompañar la gestión y el crecimiento de sus partners Shutterstock - Shutterstock

El lanzamiento se produce, además, en un contexto de expansión de la actividad turística en la Argentina. Según datos compartidos por la compañía, en noviembre de 2025 se registraron cuatro millones de pernoctaciones, un aumento del 5,3% interanual. Los residentes crecieron 4,8%, mientras que los no residentes aumentaron 6,8%.

A esto se suma el relevamiento del Gobierno de 160 inversiones turísticas y hoteleras, en ejecución o previstas, que incorporarían más de 9000 habitaciones.

“Estamos en el camino correcto y desde nuestro lado vamos a seguir ofreciendo las mejores soluciones para los hoteles y para los viajeros”, concluyó Pinto.