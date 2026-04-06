Despegar se reinventa: apuesta por la IA, nuevos negocios y expansión en Brasil

El “nuevo Despegar” empieza a tomar forma. A casi un año de su cambio de manos, la compañía nacida en la Argentina y convertida en uno de los primeros unicornios tecnológicos de la región redefine su estrategia con foco en la tecnología y la integración dentro de un ecosistema global.

Tras la adquisición por parte de Prosus —un holding tecnológico de origen neerlandés con sede en Ámsterdam que invierte en plataformas digitales en todo el mundo—, Despegar dejó de cotizar en la Bolsa de Nueva York y pasó a ser una empresa privada. El cambio no fue solo financiero: marcó el inicio de una nueva etapa, con una reorganización del liderazgo y una apuesta más agresiva por escalar el negocio.

En ese contexto, la compañía avanza con una nueva conducción ejecutiva encabezada por Gonzalo Estebarena como CEO. Proveniente del área de tecnología de Despegar -su último cargo fue CTO de la compañía-, su designación refuerza la centralidad que tendrá la innovación tecnológica en la próxima etapa. “La tecnología es el corazón de Despegar y un pilar fundamental para impulsar nuestra próxima etapa de crecimiento”, destacó Estebarena.

Pese al cambio de control y a su integración a un grupo global, la compañía mantiene una fuerte impronta argentina. No solo por su origen, sino también por su conducción: el nuevo CEO es argentino y el país sigue siendo uno de los mercados centrales del negocio, tanto en volumen como en desarrollo de capacidades. Desde allí se apalancan buena parte de los equipos y decisiones que luego escalan al resto de la región.

Fundada en 1999 por cinco amigos argentinos -Roberto “Roby” Souviron, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer-, Despegar fue pionera en la venta online de viajes en América latina y con el paso de los años se consolidó como uno de los primeros unicornios “made in Argentina”, al superar la valuación de US$1000 millones y expandirse en toda la región: hoy es una verdadera multilatina con presencia en 19 países.

Las tres avenidas

El objetivo de los nuevos accionistas: triplicar el tamaño de la compañía en los próximos tres a cuatro años. Según explicó el nuevo CEO, la estrategia se apoya en tres grandes avenidas de crecimiento.

La primera es acelerar el negocio tradicional de viajes, especialmente en Brasil, el mercado más grande de la región. Allí, Despegar —bajo la marca Decolar— busca apalancarse en el ecosistema de Prosus y, en particular, en la base de usuarios de iFood, la empresa de delivery líder en el mercado brasileño, que también está controlada por Prosus.

El potencial es significativo: la base de clientes de iFood es 25 veces mayor que la de Despegar en ese país. A partir de esa integración, la compañía ya obtiene resultados concretos: el 14% de los ingresos de Decolar en Brasil proviene de usuarios que interactúan con iFood, a partir de iniciativas como la acumulación de puntos tras pedidos de delivery.

Gonzalo Estebarena: "La lógica es experimentar mucho y escalar lo que funciona”

“Probamos todo. Desde poner un botón con un avión al lado de las hamburguesas hasta distintos formatos de integración. La lógica es experimentar mucho y escalar lo que funciona”, explicó el CEO, en referencia a la filosofía de Prosus, que internamente compara estos ensayos con “jetskis”: múltiples pruebas rápidas, de las cuales solo algunas se transforman en negocios relevantes.

La segunda avenida apunta a expandir la propuesta dentro de la misma vertical de viajes, pero con nuevos productos y segmentos. Entre las opciones en evaluación aparecen el transporte terrestre —como micros de larga distancia—, viajes corporativos, turismo para eventos y otras soluciones complementarias.

También se abre la puerta a modelos que ya funcionan en otros mercados. El CEO mencionó el caso de plataformas en India que combinan la venta de pasajes aéreos con trenes, algo que hoy Despegar no ofrece en América Latina.

A esto se suma una expansión del negocio B2B y B2B2C, donde la compañía provee su tecnología a bancos, retailers y socios turísticos. A nivel regional, la empresa ya trabaja con más de 90 partners.

Este segmento tiene una ventaja clave: permite crecer con menor inversión en marca y facilita la expansión fuera de América Latina, donde Despegar aún no tiene una presencia consolidada a nivel consumidor.

Inteligencia artificial como eje

La tercera avenida es más estructural y apunta al mediano plazo: preparar a la compañía para una transformación profunda de la industria impulsada por la inteligencia artificial.

El desarrollo más visible es Sofía, el asistente de viajes basado en IA generativa. Lanzado hace dos años, hoy ya participa en más del 3% de las ventas y crece a un ritmo del 25% mensual desde hace nueve meses.

Su impacto es aún mayor en la posventa: actualmente, el 100% de las interacciones iniciales pasan por Sofía y la necesidad de intervención humana se redujo en un 40%. Además, el NPS (net promoter score) subió 10 puntos.

“El modelo híbrido es el que mejor funciona para la atención del cliente. La combinación de Sofía más humano tiene resultados dos veces y media superiores”, explicó el CEO. La lógica, según remarcó, no es reemplazar personas sino ampliar la capacidad operativa. Hoy la compañía estima que la inteligencia artificial ya aporta un 20% adicional de trabajo equivalente dentro de la organización.

Un ecosistema global

El cambio de dueño también redefine el posicionamiento de Despegar. Más que una empresa independiente de viajes, pasa a ser la vertical turística dentro del ecosistema de Prosus, que busca cubrir distintas necesidades de consumo bajo el concepto de “lifestyle commerce”.

Aunque cada compañía del grupo opera de forma autónoma, existe una coordinación estratégica para generar sinergias, especialmente en regiones donde el ecosistema es más fuerte, como Brasil.

La lógica es clara: atraer usuarios desde otras plataformas del grupo hacia Despegar y aumentar la recurrencia mediante beneficios cruzados. El caso de iFood es el ejemplo más avanzado, pero no el único que la compañía planea replicar aprovechando el ecosistema Prosus.

Prosus es una compañía global de inversión en tecnología con sede en los Países Bajos, nacida como escisión de Naspers. Se especializa en construir y escalar plataformas digitales en mercados emergentes, con presencia en sectores como comercio electrónico, fintech, delivery, educación online y viajes. Es uno de los mayores inversores tecnológicos del mundo y ha participado en empresas de alto crecimiento, combinando capital, know-how operativo y un ecosistema global que potencia sinergias entre sus compañías participadas. Entre otras empresas, es accionista de OLX, Tencent, Delivery Hero y PayU. El grupo completó la adquisición de Despegar en mayo de 2025, en una operación valuada en US$1700 millones.