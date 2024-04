Desregulada: los bancos aumentan la tasa de interés que corre cuando no se paga la tarjeta de crédito

Escuchar

Quedar en deuda con el banco saldrá más caro. En las últimas semanas, algunas entidades financieras le comunicaron a sus clientes que subirán la tasa de intereses punitorios, aquella que se aplica cuando los clientes no pagan el resumen de la tarjeta de crédito antes de la fecha de vencimiento.

Los cambios se producen luego de que en diciembre el Gobierno publicara un megadecreto de necesidad y urgencia, en el cual se modificaron algunos artículos de la Ley 25.065 (de Tarjetas de Crédito). Uno de los puntos más destacados fue la liberación de los intereses punitorios o moratorios, los cuales empiezan a correr cuando el usuario siquiera abonó el “pago mínimo” del resumen bancario.

“Recientemente, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se modificó el artículo 18 de la Ley de Tarjeta de Crédito N° 25.065 y se eliminó el tope de los intereses punitorios que era equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los intereses compensatorios [cuando se paga el mínimo]. Te informaremos el porcentaje de intereses punitorios correspondiente, que se aplicará a partir de julio, en el resumen de tu tarjeta”, informó días atrás una entidad privada líder del sector.

Hasta el momento, la mayoría de los bancos tiene una tasa punitoria del 61% nominal anual (TNA) para los saldos impagos de hasta $200.000, ya que equivale al 50% de la tasa interés general (en 122%). Es decir, todavía mantienen lo previsto en la regulación vieja. La tasa efectiva anual es del 81,34% (TEA), mientras que el costo financiero total con IVA (CFT), que es lo que efectivamente tiene que pagar el usuario, aumenta al 104,74%.

Por regulación, el interés compensatorio para saldos menores a $200.000 es del 122% nominal anual TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

En tanto, la tasa de interés punitorio por financiación de saldos mayores a $200.000 o US$200 es del 67,96% nominal anual. Esto implica una tasa efectiva anual del 93,73% y un costo financiero del 121,60%.

Sin embargo, estas cifras aumentarían en los próximos meses, dependiendo de la entidad financiera. En algunas, ya se comunicó a los clientes que a partir de mayo la tasa igualará a la de intereses compensatorios, al 122% nominal anual. En otro banco, a partir de los cierres de tarjetas que se realicen esta semana, se elevarán los punitorios al 100% de TNA.

En todos los casos, las compañías financieras tienen la obligación de informarle a sus usuarios todas las alzas o aumentos de comisiones en un plazo no inferior a los 60 días. Si bien antes la ventana de previsión era de 90 días, la autoridad monetaria la redujo en febrero en un guiño a los bancos ante el contexto inflacionario.

“Si en la fecha de vencimiento mensual no pagás el pago mínimo, entrás automáticamente en situación de mora (incumplimiento por atraso en el pago), sin necesidad de ningún otro trámite judicial o extrajudicial. Además de los intereses compensatorios, a partir del incumplimiento y hasta la total cancelación de la deuda, se generará un interés moratorio (sobre el monto del pago mínimo impacto). Los intereses moratorios no se capitalizarán (el Banco no podrá cobrar nuevos intereses sobre esos intereses)”, comunican desde las entidades.

El interés punitorio aumentará a 100% o 122% nominal anual, dependiendo de la entidad Archivo

Tasa de interés por el “pago mínimo”

En cambio, en diciembre el Gobierno no modificó la regulación que aplica para los intereses compensatorios, los cuales empiezan a correr cuando el cliente no logra abonar el resumen completo de la tarjeta de crédito y realiza el “pago mínimo”.

Actualmente, para los montos menores de $200.000 o US$200, la tasa de interés compensatorio se ubica en un 122% nominal anual. Este valor lo fijó el Banco Central en octubre del año pasado, y no lo modificó a pesar de que en los últimos meses bajó algunas tasas de interés. Al agregarle el costo financiero total, asciende a 302,8%.

En cambio, si los valores adeudados superan los $200.000 o US$200, la tasa es regulada por el artículo 16 de la Ley de Tarjetas de Crédito, que tampoco fue modificado por el DNU. La normativa establece que el interés compensatorio o financiero no podrá superar el 25% de la tasa que el banco aplique a operaciones de préstamos personales. En el Banco Nación, la tasa nominal anual es de 150%, mientras que el costo financiero total efectivo asciende a 445,82%.